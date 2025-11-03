Cardinals vence a Cowboys en el Monday Night Football, para cerrar la Semana 9 de la NFL

Cardinals vence a Cowboys en el Monday Night Football de la Semana 9 de la NFL

En un intenso duelo de Monday Night Football entre equipos que llegaron con récord perdedor, los Arizona Cardinals vencieron a los Dallas Cowboys por marcador de 27-17. Este duelo cerró la Semana 9 de la NFL.

El primer cuarto no fue tan espectacular como los siguientes. Los Cardinal anotaron tres puntos para empezar con el conteo en el marcador. Las defensivas estuvieron muy ordenadas, no permitieron el avance de los jugadores de ataque y frenaron.

Denzel Burke picks it off to seal the game. pic.twitter.com/U0MMSKQHDj — NFL (@NFL) November 4, 2025

Para el segundo cuarto los Cardinals anotaron 14 puntos, pero los Cowboys respondieron con 7. A pesar de ello, los Vaqueros no pudieron cerrar más la brecha de unidades, a pesar que estaban intentando acercarse.

En el tercer cuarto de nueva cuenta los Cardenales tuvieron más puntos que los Vaqueros. El conjunto de Dallas tan solo pudo encontrarse con un gol de campo, que les dio tres puntos más. Del lado de Arizona fueron diez unidades para ir cerrando el marcador.

El mariscal de campo Dak Prescott, de los Vaqueros, terminó el juego con 24 de 39 pases, 250 yardas, un pase de anotación y una intercepción. El líder de la ofensiva dallasita no pudo hacer mucho para evitar una nueva derrota y hundirse en su récord.

