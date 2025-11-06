Oficial: Daddy Yankee y Bizarrap se suman al show de medio tiempo de la NFL

La National Football League continúa en la búsqueda de llevar el mejor espectáculo a toda su gente y así será en el partido que se jugará en Madrid, ya que la NFL decidió que Daddy Yankee y Bizarrap serán los encargados de poner el ambiente en el show de medio tiempo.

El productor y DJ argentino ganador de cuatro premios Latin Grammys logró el junte que varios fans estaban esperando, y ahora ambos se presentarán en el halftime show después de sacar la Bzrp Music Session 0/66, pues Bizarrap estaba guardando ese número para el ‘goat’ del género urbano.

Cabe recalcar que la NFL busca llamar la atención de más personas en España para que la afición a los emparrillados aumente en Europa, pues será la primera vez que Madrid reciba un partido de temporada regular.

¿Qué equipos se enfrentarán en el juego internacional de Madrid?

La NFL decidió llevar el futbol americano profesional por primera vez a España, para ser más específicos al Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, recinto que vivirá el primer juego de temporada regular de la National Football League.

Los equipos elegidos para este compromiso en la capital española son los Miami Dolphins, que serán los locales de este cotejo, y los Washington Commanders, además de poder disfrutar del concierto que darán Daddy Yankee y Bizarrap en el medio tiempo.

La NFL confía nuevamente en artistas latinoamericanos, pues a lo largo de la historia de la liga varios cantantes hispanohablantes han sido protagonistas de los halftime shows, como Shakira y JLO en el Super Bowl, o Bad Bunny, que hará su aparición en el próximo Súper Tazón, además de la aparición de Karol G en el partido internacional en Brasil.

DADDY YANKEE || BZRP MUSIC SESSION #0/66 YA DISPONIBLE



NUNCA ESCRIBO EN ESTA PUBLICACION PERO ESTO ES UN SUEÑO ESTO PARA MI, EL MAS GRANDE GRACIAS POR TODO A TODOS



LINK: https://t.co/PCOwntUTbs pic.twitter.com/5ZmQESKeBc — bzrp (@bizarrap) November 6, 2025

Daddy Yankee y Bizarrap hablan sobre su participación en el halftime show

Bizarrap cumplió “un sueño” al trabajar con el ‘rey del reggaetón’ para crear una de las sesiones más esperadas por sus fans, un tema que sonará por primera vez en vivo en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu durante el halftime show del juego entre Dolphins y Commanders.

“Poder encabezar el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España es un honor enorme y hacerlo junto a Daddy Yankee, una verdadera leyenda, lo hace aún más especial. Vamos a celebrar en el escenario nuestro nuevo tema, Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 —¡no puedo esperar!”, escribió el DJ argentino.

Por su parte, Daddy Yankee reveló que tiene “muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap. Me llena de alegría la música y el tema que hemos creado juntos; compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido una experiencia increíble. ¡Prepárate, Madrid, prepárate, NFL, vamos a tener un show espectacular!”, comentó ‘DY’.

