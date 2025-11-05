Daddy Yankee lanza su Music Session con BZRP y enciende las redes: ‘Ha vuelto el mejor de todos los tiempos’

Daddy Yankee lanza su Music Session con BZRP

Después de que se anunciara el retiro de Daddy Yankee en 2022, el cantante vuelve a la música, ahora en colaboración con BZRP en una de sus famosas Music Sessions que se han hecho virales en años anteriores.

A poco más de un año sin lanzar sus famosas colaboraciones, BZRP compartió su nueva canción con Daddy Yankee, lo que generó euforia entre los fans del cantante de reguetón.

El tema dura dos minutos y medio y en ella podemos escuchar el regreso de ambos músicos; sin embargo, no se toca algún tema polémico, aunque solo con escuchar la voz del rapero ya generó gran emoción.

¡Fue épico!

Algunos estaban preocupados de que el contenido del tema fuera puramente religioso, ya que el artista había anunciado un cambio en su vida por ello mismo.

También sabemos que hay un sector de deportistas que disfrutarán mucho de sacar sus coreografías con la nueva canción de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee.

Algunos de los comentarios en redes sociales fueron:

"Ha vuelto el mejor de todos los tiempos. Daddy Yankee, siempre serás eterno".

“BZRP hizo volver al rey del reguetón antiguo”.

“Histórico”.

“Es buenísima”.

Letra de la canción de Daddy Yankee con BZRP

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias “El Calentón” (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?” (Eh)

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa’ to’ los camino’, el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)

No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina

¿Qué tú quiere’ que te diga?

Bizarrap