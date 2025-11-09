Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles; Semana 10 de la NFL

La Semana 10 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Green Bay llevan una marca de 5-2-1 después de ocho semanas disputadas y este será un encuentro difícil, pero con una victoria irían asegurando su lugar en los playoffs; por su parte, los de Philadelphia disputarán su noveno compromiso de la campaña.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, ya que ambos se encuentran en lo más alto de su división.

Last time we played, it was a WILD matchup 😉 pic.twitter.com/UjQE2GEmXb — Philadelphia Eagles (@Eagles) November 8, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles

El partido entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles se jugará este lunes, 10 de noviembre del 2025, en el Lambeau Field, ubicado en Green Bay, Wisconsin. La patada de salida será en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: lunes 10 de noviembre del 2025

Hora: 19:15

Estadio: Lambeau Field

Transmisión: ESPN y Disney+

Monday night: 27° and 100% chance of green & gold pic.twitter.com/foozSQmMwj — Green Bay Packers (@packers) November 6, 2025

Green Bay busca mantener el liderato en la División Norte de la Nacional

El equipo dirigido por Matt LaFleur viene de sufrir su segunda derrota de la campaña a manos de Carolina Panthers por un cerrado marcador de 13-16, mientras que los de Nick Sirianni intentarán sumar su tercera victoria al hilo tras derrotar a los Vikings y Giants en las últimas dos semanas y continuar en lo más alto de la División Este de la Nacional.

Este partido también representa una gran oportunidad para los de Green Bay de sumar una victoria a su cuenta personal, para seguir liderando la Conferencia Norte de la Nacional, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 10 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

