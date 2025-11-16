Miami Dolphins vence a Washington Commanders en el primer juego de la NFL en España

Los Miami Dolphins vencieron a los Washington Commanders en el juego de la NFL en España

En tiempo extra, con una patada de anotación los Miami Dolphins ganaron 16-13 a los Washington Commanders en el juego de la NFL en Madrid. El cotejo en el Estadio Santiago Bernabéu fue el primer partido de temporada regular en España.

El choque entre Dolphins y Commanders fue el séptimo, y último, encuentro internacional de la campaña, el mayor número en un solo año para la NFL mientras continúa expandiéndose globalmente.

El interior del estadio también se veía muy diferente, con los colores de los Dolphins y los Commanders dominando el recinto. Se tuvieron que retirar parte de los asientos en ambos extremos del estadio para acomodar el campo de juego más largo requerido para el fútbol americano.

El partido de la NFL será uno de los principales eventos en el Bernabéu desde que se sometió a una importante renovación.

El lote inicial de entradas para el primer partido de temporada regular de la NFL en Madrid se agotó en cuestión de horas, con casi 700.000 personas intentando conseguir un asiento para ver el partido. Todavía había aficionados intentando comprar entradas fuera del estadio el domingo.

