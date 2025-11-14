Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers; Semana 11 de la NFL

La Semana 11 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Buffalo Bills y los Tampa Bay Buccaneers, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Buffalo llevan una marca de 6-3 después de nueve semanas disputadas en la Temporada 2025 de la NFL y este será su oportunidad para seguir siendo una de las mejores franquicias de la Conferencia Americana; por su parte, los de Tampa Bay disputarán su décimo encuentro de la campaña ante Josh Allen y compañía.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers

El partido entre Buffalo Bills y Tampa Bay Buccaneers se jugará este domingo, 16 de noviembre del 2025, en el Highmark Stadium, ubicado en la ciudad de Nueva York. La patada de salida será en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports. También estará disponible en NFL Blitz en Canal 9.

Fecha: domingo 16 de noviembre del 2025

Hora: 12:00

Estadio: Highmark Stadium

Transmisión: Fox Sports y NFL Blitz en Canal 9

Football doesn't get much better than this.#WeAreTheKrewe pic.twitter.com/WgUhvhLFUD — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) November 14, 2025

Josh Allen vs Baker Mayfield, choque de los mejores quarterbacks de la NFL

El equipo dirigido por Sean McDermott intentará vencer a los Buccaneers para olvidar lo ocurrido con los Dolphins en la Semana 10 de la NFL, mientras que los de Todd Bowles quieren regresar a la senda del triunfo después de caer derrotados a manos de los Patriots.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, pues se enfrentarán dos de los mejores mariscales de campo de la Temporada 2025 de la NFL, Josh Allen vs. Baker Mayfield, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 11 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO