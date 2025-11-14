Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Miami Dolphins vs Washington Commanders; Semana 11 de la NFL

La Semana 11 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria si quieren soñar al final de la temporada con entrar a la postemporada.

Los de Miami llevan una marca de 3-7 después de diez semanas en la temporada de la NFL y este será su oportunidad para sumar su segunda victoria al hilo, tras derrotar a los Bills; por su parte, los de Washington disputarán su onceavo encuentro en la campaña y tendrán el privilegio de jugar el primer encuentro internacional en Madrid.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Miami Dolphins vs Washington Commanders

El partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders se jugará este domingo, 16 de noviembre del 2025, en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España. La patada de salida será en punto de las 8:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ViX. También estará disponible en NFL Network.

Fecha: domingo 16 de noviembre del 2025

Hora: 8:30

Estadio: Santiago Bernabéu

Transmisión: ViX y NFL Network

Another day of work in Madrid 🫡 pic.twitter.com/74tn8U8Qpm — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 14, 2025

Dolphins y Commanders protagonizan el primer juego de la NFL en Madrid

El equipo dirigido por Mike McDaniel viene de tener un encuentro perfecto en la NFL tras ganarle a los Bills en un juego divisional, mientras que los de Dan Quinn intentarán salir de la pésima racha que atraviesan al sumar cinco derrotas seguidas.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, en el primer juego internacional en Madrid, España, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 11 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO