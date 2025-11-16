Philadelphia Eagles derrota en casa a Detroit Lions y están cerca de meterse a la postemporada

Los Philadelphia Eagles recibieron a los Detroit Lions en el Lincoln Financial Field, donde el equipo de Nick Siriani aprovechó las pocas oportunidades creadas por parte de la ofensiva para llevarse su octava victoria de la campaña por marcador de 16-9.

La primera jugada que le dio frutos a los de Philadelphia ocurrió en el primer cuarto a nueve minutos de terminar el episodio, cuando Jake Elliot marcó su primer gol de campo de la noche y puso los primeros tres puntos para el conjunto local de esta noche.

El mismo Jake Elliot fue el jugador que amplió la ventaja a 6-0 en el tablero para los Eagles, sin embargo Detroit aún tenía la oportunidad de irse al frente en el cotejo si conseguían la primera anotación del compromiso de domingo por la noche.

FINAL: Eagles improve to 8-2 with their fourth straight win! pic.twitter.com/JDW7k0BUMd — NFL (@NFL) November 17, 2025

Con cinco minutos en el reloj antes de irse al descanso, Jameson Williams consiguió llegar a las diagonales para marcar el primer touchdown de la noche; lamentablemente para Dan Campbell y compañía, Jake Bates falló el punto extra para tomar la ventaja.

La última vez que estas dos escuadras se vieron las caras en la liga fue el 11 de septiembre del 2022 en la Semana 1 de aquella temporada, cuando los Eagles se llevaron la victoria por 38-35 y sumaron su primera victoria de la campaña de ese año. Cabe recalcar que en ese año, los mariscales de campo también eran Jared Goff y Jalen Hurts.

Antes de terminar el segundo cuarto, Jalen Hurts anotó el primer touchdown para Philadelphia en el partido por la vía terrestre, logrando poner el tablero 13-6 gracias a la buena patada de Jake Elliot.

Adoree Jackson breaks up the 3rd down pass



DETvsPHI on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/1WTwKKM4xz — NFL (@NFL) November 17, 2025

Este encuentro fue protagonizado por las defensivas de ambos encuentros, pues solo hubo 25 puntos en todo el encuentro y los dos mariscales de campo sufrieron al momento de querer convertir, tanto en tercera como en cuarta oportunidad.

Para aumentar la ventaja, apareció Jake Elliot en el emparrillado; el pateador de los Eagles logró el último gol de campo de la noche para su equipo y seguir aumentando la ventaja para los locales.

Fue una noche gris para Jared Goff, pues el quarterback de los Lions tuvo 14 pases completos de 37 intentos, 255 yardas y una anotación, aunque sufrió su primera intercepción de la temporada y en varias ocasiones la defensa de Philadelphia derribó al mariscal de campo de Detroit.

Lions cut it to 7 on the 54-yard FG



DETvsPHI on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/NvzmokNQHB — NFL (@NFL) November 17, 2025

Para cerrar el encuentro, Jake Bates mandó el ovoide entre los dos postes para darle otros tres puntos a Detroit y recortar la distancia a siete unidades; aunque Philadelphia logró acabarse el tiempo en el reloj y terminó llevándose la victoria 16-9.

El siguiente encuentro de los actuales campeones de la NFL será el próximo 23 de noviembre cuando se enfrenten a los Dallas Cowboys en un partido divisional, mientras que los Lions se medirán a los New York Giants en busca de su séptima victoria de la campaña.

DCO