Dónde ver EN VIVO Y GRATIS Las Vegas Raiders vs Dallas Cowboys; Semana 11 de la NFL

La Semana 11 de la National Football League termina con un duelo clave entre Las Vegas Raiders y los Dallas Cowboys, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Las Vegas llevan una marca de 2-7 después de nueve semanas disputadas en la actual campaña y este será su oportunidad para igualar a los Cowboys en victorias; por su parte, los de Dallas disputarán su décimo encuentro de la temporada, pero visitan por primera vez el emparrillado del Allegiant Stadium.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de que será el último encuentro de la Semana 11.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Las Vegas Raiders vs Dallas Cowboys

El partido entre Las Vegas Raiders y Dallas Cowboys se jugará este lunes, 17 de noviembre del 2025, en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada. La patada de salida será en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: lunes 17 de noviembre del 2025

Hora: 19:15

Estadio: Allegiant Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

Dallas Cowboys visita por primera vez el Allegiant Stadium

El equipo dirigido por Pete Carroll viene de caer derrotado ante los Denver Broncos en la Semana 10 de la NFL, mientras que los de Brian Schottenheimer intentarán volver a la senda del triunfo, pues en sus últimos dos encuentros cayeron derrotados en el marcador ante Denver Broncos y Arizona Cardinals.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados, pues es la primera vez que Dallas Cowboys visita el Allegiant Stadium.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 11 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO