Cowboys vence a Chiefs en Thanksgiving Day y Kansas City pone en riesgo su pase a playoffs de la NFL 2025

Javonte Williams, de los Cowboys, celebra su touchdown en el triunfo de Dallas sobre Chiefs en el Thanksgiving Day de la NFL 2025.

Los Dallas Cowboys lograron su tercera victoria consecutiva en la NFL 2025 después de imponerse 31-28 a los Kansas City Chiefs en el AT&T Stadium, resultado con el que alargaron su récord positivo cada vez que juegan en el Thanksgiving Day, pues ahora tienen marca de 34-22-1.

Los actuales subcampeones de la NFL se fueron al frente en el primer cuarto con un touchdowm de Rashee Rice y una patada de punto extra convertida por Harrison Butker. Los de la Estrella Solitaria empataron en ese mismo cuarto gracias a CeeDee Lamb.

Los Chiefs recuperaron su ventaja con el segundo pase de anotación de Patrick Mahomes, este a Travis Kelce.

Sin embargo, los Cowboys le dieron la vuelta al marcador antes del medio tiempo gracias a Malik Davis, quien corrió hacia el centro por 43 yardas para convertir el touchdown y poner la pizarra 17-14, ventaja que aumentó a 20-14 con el gol de campo de 36 yardas de Brandon Aubrey.

Kansas City se acercó a un punto en el último cuarto luego de que Patrick Mahomes lanzó su tercer pase de anotación para que Rashee Rice convirtiera el touchdown.

Pero Javonte Williams se encargó de que Dallas pusiera tierra de por medio de nueva cuenta después del segundo pase de anotación de Dak Prescott en el encuentro. Brandon Aubrey puso a los locales con 10 puntos de ventaja con un gol de campo de 26 yardas, a falta de poco más de cinco minutos en el reloj.

Pero los Chiefs se negaban a morir y se pusieron a tres puntos del empate luego de que Patrick Mahomes lanzó para su cuarto pase de anotación para el touchdown de Hollywood Brown.

Sin embargo, Kansas City no pudo igualar el duelo para forzar el alargue y registró su sexta derrota de la campaña para quedar con marca de 6-6 y mantenerse tercero en el Oeste de la Conferencia Americana, con un panorama complicado de cara a los playoffs a falta de cinco encuentros para que concluya la temporada regular.

EVG