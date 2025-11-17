Con gran actuación de Dak Prescott, los Cowboys obtienen una victoria importante ante Raiders en la NFL

Ryan Flournoy (19), de los Dallas Cowboys, celebra una anotación ante Las Vegas Raiders en la NFL

En el duelo que cerró con la Semana 11 de la NFL, los Dallas Cowboys obtuvieron una victoria importante 33-16 sobre Las Vegas Raiders, en duelo que tuvo a Dak Prescott como estrellas. El mariscal de campo lanzó cuatro pases de anotación y fue clave en el triunfo de su escuadra.

Para este juego los Raiders no contaron con el guardia derecho estelar Jackson Powers-Johnson, quien ingresó a la lista de lesionados y podría perderse el resto de la temporada debido a una lesión en el tobillo.

Powers-Johnson se lesionó en la derrota del jueves por la noche por 10-7 en Denver. Fue el último revés para Powers-Johnson, quien fue seleccionado en la segunda ronda en 2024 procedente de Oregon.

El liniero ofensivo ha tenido problemas para mantenerse saludable desde que se unió a los Raiders, pero era el titular esperado en el centro al inicio del campamento de entrenamiento. Sin embargo, perdió esa posición ante Jordan Meredith y fue movido a guardia. Powers-Johnson compitió con Alex Cappa en la posición de guardia y terminó ganando el puesto titular.

Tre Tucker crosses the goal line for a Las Vegas TD



DALvsLV on ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/wPSm2cXokL — NFL (@NFL) November 18, 2025

Cowboys, dolidos con la muerte de Marshawn Kneeland

El entrenador de los Cowboys de Dallas Brian Schottenheimer expresó el antes del juego ante los Raiders que su corazón y el de sus jugadores aún resienten la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.

“No seguimos adelante, pero sí avanzamos”, manifestó Schottenheimer en su primera disponibilidad con los medios desde la muerte de Kneeland durante su semana de descanso.

“No hay un manual, realmente no lo hay. Así que ahí es donde entran las noches largas, pero lo más importante para mí es ser fuerte para nuestro equipo”, dijo su entrenador en jefe de primer año un día antes de que los Cowboys reanuden la práctica antes de su próximo juego. “Tenemos un vestuario increíble, ahí es donde está la cultura de lo que estamos tratando de construir. Estamos más unidos de lo que cualquiera de nosotros podría haber pensado”.

