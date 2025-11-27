Claudia Sheinbaum revela el factor que garantizaría su presencia en el sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum habló de las posibilidades que tiene de ir al sorteo del Mundial 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que analiza asistir al sorteo del Mundial 2026, mismo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, D.C., pero su presencia depende de que también acudan Donald Trump y Mark Carney, presidente de Estados Unidos y primer ministro de Canadá, respectivamente.

La mandataria aseguró que será hasta dos días antes del sorteo, es decir, el miércoles 3 de diciembre, cuando tome la decisión de realizar el viaje a Estados Unidos para estar en el evento en el que el Tricolor y el resto de las selecciones conozcan su destino en la competencia del próximo verano.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que está por definir si acude al sorteo de los grupos del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en EE. UU. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/WfxsLBDo7e — N+ FORO (@nmasforo) November 27, 2025

“Estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá ( Mark Carney) y dependiendo de ello, ya asistiría al sorteo; ya les informaríamos la próxima semana”, comentó en conferencia de prensa Claudia Shainbaum.

Claudia Sheinbaum tendría su primer encuentro con Donald Trump

En caso de que Claudia Sheinbaum acuda al sorteo del Mundial 2026 se trataría de su primer encuentro en persona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, la Presidenta de México dejó en claro que su viaje al país vecino sería únicamente para ir al evento protocolario, por lo que una reunión como tal con su homólogo dependería de que las agendas de ambos puedan coincidir eventualmente.

Reportes previos indicaban que el sorteo del Mundial 2026 se iba a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada, donde se realizó el correspondiente a la Copa del Mundo de 1994, la primera que edición del magno evento que organizó Estados Unidos.

¡Casi 2 millones de entradas vendidas para la @fifaworldcup_es 2026! 🏟️



Los aficionados de 212 países y territorios han asegurado boletos para el torneo, cuyo sorteo final tendrá lugar el viernes 5 de diciembre y revelará el calendario de partidos. — FIFA (Español) (@fifacom_es) November 27, 2025

¿Cuántas selecciones habrá en el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 contará con 42 selecciones de las 48 que participarán en la primera edición de la justa que tendrá a tres países como sede.

Esto se debe a que las seis selecciones restantes en clasificar se definirán en los repechajes de marzo, donde saldrán los últimos cuatro europeos y se definirá a los dos vencedores de las repestas intercontinentales. Estos últimos duelos se desarrollarán en Guadalajara y Monterrey.

México será cabeza de serie del Grupo A en el sorteo del Mundial 2026. Los otros anfitriones, Canadá y Estados Unidos, estarán ubicados en los sectores B y D, de manera respectiva.

