Así se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA; te lo explicamos PASO A PASO

La final de la Copa del Mundo es el 19 de julio en Nueva York.

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y en 10 días se llevará a cabo el sorteo para conocer cómo estarán conformados los grupos para el máximo torneo a nivel de selecciones de la FIFA. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas es el recinto elegido para llevar a cabo este evento, en el cual México conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

El máximo organismo del futbol dio a conocer el procedimiento y todos los detalles de cómo se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo del 2026. A través de un comunicado, la FIFA presentó cómo están conformados los cuatro bombos, que se definieron después de que se dio a conocer el último ranking de selecciones tras el último parón en noviembre.

México, Estados Unidos y Canadá están dentro del Bombo 1 por ser las selecciones anfitrionas del Mundial 2026 y estos tres equipos serán las cabezas de los grupos A, D y B, respectivamente, así que las otras nueve selecciones serán repartidas en los grupos restantes y son las mejores del ranking de la FIFA.

Los procedimientos y los bombos del sorteo final han sido revelados. 🏆#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 25, 2025

Así se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

Como es una costumbre, el sorteo arranca con el Bombo 1, definiendo a todas las selecciones que serán cabeza de grupo; después será el turno del Bombo 2, 3 y 4, hasta que se definan los 12 grupos con los 42 equipos ya clasificados a la Copa del Mundo, además de que también se les dará un lugar a los 6 equipos que faltan por definirse en el repechaje.

El sorteo y el Mundial 2026 tienen algunas restricciones impuestas por la FIFA; es por eso que se decide que ninguno de los 12 sectores puede tener más de una selección de la misma confederación, aunque la UEFA queda exenta de esto porque cuenta con 16 representantes para el torneo del próximo verano y solo puede haber máximo dos equipos europeos por grupo.

Además, para garantizar el espectáculo en la fase final, la FIFA estableció dos vías separadas hacia las semifinales, así que las cuatro mejores selecciones en el ranking FIFA estarán en caminos opuestos en el cuadro de eliminatorias y solo se podrán encontrar hasta la antesala del partido por el título.

Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

BOMBO 1

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Algeria

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

UEFA A

UEFA B

UEFA C

UEFA D

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

Esta edición del Mundial marcará historia la ser la primera vez que se llevará a cabo en tres países y también es la primera ocasión que 42 selecciones participan en la justa veraniega de la FIFA.

DCO