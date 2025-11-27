Gilberto Mora ya tiene fecha para abandonar a los Xolos e ir a Europa; Sebastián Abreu lo confiesa en conferencia

Sebastian Abreu reveló que la salida de Gilberto Mora de Xolos para irse a Europa está cada vez más cerca.

Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, aseguró que ya se hizo a la idea de que Gilberto Mora tiene sus días contados en Tijuana, pues la calidad del chiapaneco pronto lo tendrá en algún equipo del futbol de Europa, por lo que su prioridad es aprovechar lo más que pueda el talento del juvenil mediocampista.

“Hoy ya tachamos cinco días, cinco días menos que lo tenemos para disfrutar hasta que lleguen los 18 años y lo empecemos a ver por tele”, aseveró el Loco Abreu en conferencia de prensa después del 3-0 de Xolos sobre Tigres en la ida de cuartos de final de la Liga MX, cotejo en el que Gilberto Mora hizo uno de los goles del equipo fronterizo en el Estadio Caliente.

Sebastián Abreu alaba el nivel y la templanza de Gilberto Mora

Sebastián Abreu se deshizo en elogios hacia Gilberto Mora después de la goleada de Tijuana ante Tigres, pues enalteció la definición del mediocampista chiapaneco al resaltar que solamente así convierten los futbolistas de la más alta categoría.

“Tiene una felicidad por el futbol, tiene un placer por el futbol y después tiene también ese aura de llegar al área y en donde muchos se apuran él prefiere tomarse ese tiempo más que solo tienen los clase A, de hacer ese control orientado, definir de zurda y convertir el gol”, dijo el Loco acerca del tanto del seleccionado tricolor contra los de la UANL al minuto 71 de la ida de cuartos de final del Apertura 2025.

Sebastián Abreu destacó sentirse “feliz de que (Gilberto Mora) esté acá y que los jóvenes del club, todas las fuerzas básicas, tengan ese espejo”.

Sebastián Abreu afirma que a Gilberto Mora sería más valorado si jugará en otros clubes

Sebastián Abreu está convencido de que ya se habría producido un documental de Gilberto Mora si el mediocampista chiapaneco de 17 años de edad formara parte de clubes como América o Chivas.

“Por más que nació en Chiapas, se formó futbolísticamente acá (Tijuana). Cómo se va con la mochila del colegio, cómo viene a entrar en la tarde, cosas que si estuviera en México (CDMX) ya hubieran hecho un documental. Si hubiera estado en Cruz Azul, en América o en Chivas, ya hubieran hecho un documental”, enfatizó el estratega de los Xolos.

Gilberto Mora, mientras tanto, quiere seguir siendo un pilar fundamental de un Tijuana que busca su primer trofeo en la Liga MX desde el Apertura 2012.

EVG