Visa te lleva al Mundial 2026; lanzan campaña con Jorge Campos como figura central

Visa encendió su estrategia rumbo al Mundial 2026 con una campaña que busca conectar con la identidad del consumidor mexicano y acelerar la adopción del ecosistema digital.

La marca eligió como imagen a Jorge Campos, uno de los personajes más influyentes y carismáticos del futbol nacional, cuya presencia resume un legado que trasciende generaciones.

La empresa apuesta por un embajador capaz de unir a millones de aficionados en un momento clave para México, sede del partido inaugural del torneo.

Como parte de esta activación, Visa lanzó una promoción nacional que permitirá a los tarjetahabientes participar por boletos dobles para el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México. Todas las compras realizadas con tarjetas Visa son participantes durante la vigencia del programa entran automáticamente al concurso.

La promoción está autorizada bajo el permiso SEGOB SG/DGRTC/1958/2025 y es válida del 13 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Para participar, los usuarios deben ser mayores de 18 años, contar con una tarjeta Visa vigente y mantener sus obligaciones al día. Las compras no tienen monto mínimo y aplican en cualquier comercio que acepte la marca.

El premio incluye cuatro paquetes dobles, cada uno con boletos para asistir al partido inaugural, con un valor individual de 500 mil pesos. La selección de ganadores se realizará bajo supervisión de la Secretaría de Gobernación, y los finalistas deberán responder una pregunta para confirmar su premio.

Este premio es transferible solamente a miembros de la familia del ganador o a quien designe la persona que resulte sorteada.

