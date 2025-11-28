Cuauhtémoc Blanco lanza inesperado mensaje para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

La leyenda del americanismo Cuauhtémoc Blanco confía en que la localía en el Mundial 2026 ayude a tener a la Selección Mexicana un buen papel. El ahora político recordó los complicados momentos que le tocó vivir con el Tricolor previo a la Copa del Mundo Francia 1998.

“Ojalá les vaya bien, sé que no han estado al 100 por ciento”, dijo Cuauhtémoc Blanco a su salida de la entrega del Premio Nacional de Deportes. “A nosotros nos pasó en el 98, jugábamos partidos de preparación, pero nos motivó cuando ya venía lo bueno”, agregó.

Para el exjugador, puede que los futbolistas se motiven cuando empiece el Mundial, que en 2026 tiene la particularidad que se juega en casa, aspecto que destacó El Temo. “Lo más importante es que es aquí, en nuestro país, y ojalá se aproveche eso”, indicó.

Cuauhtémoc Blanco también fue cuestionado sobre los abucheos que recibieron los jugadores de la Selección Mexicana en sus últimos partido. Para el exdelantero del América no está mal que los fans se expresen y critican a los elementos del Tricolor.

“La gente paga un boleto, están en todo su derecho de criticar a los jugadores, ellos son los que están dentro del campo, la afición lo que quiere es ver ganar a su equipo”, apuntó.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo 2026 se realiza del 11 de junio al 19 de julio, cuando se juegue la gran final. Como son los organizadores, la Selección de México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asegurado su boleto.

Luego de concluir la última Fecha FIFA del año se conocieron a las 42 selecciones que calificaron de manera directa a la justa que se realiza el siguiente verano. Solo resta conocer los seis conjuntos que accederán mediante repechaje, para tener a los 48 invitados a la justa.

También se dieron a conocer los bombos para el sorteo del Mundial y el rival de México en la inauguración de la Copa del Mundo saldrá del Bombo 3. Son 11 posibles rivales y en la previa hay pocos equipos sencillos.

Los posibles rivales del Tricolor de Javier Aguirre son Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán. Uno de estos conjuntos jugará en el Estadio Azteca ante la Selección Mexicana.

