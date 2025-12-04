Detroit Lions doblega a los Dallas Cowboys en el TNF de la Semana 14 de la NFL

Detroit derrota a los Cowboys en el TNF de la Semana 14.

Los Detroit Lions consiguieron recuperar la senda del triunfo después de su dura derrota en el Thanksgiving Day frente a los Green Bay Packers, y en el Thursday Night Football de la Semana 14 lograron doblegar a los Dallas Cowboys por marcador de 37-30 en el Ford Field.

El encuentro entre los Leones de Detroit y la Estrella Solitaria estuvo lleno de emociones, ya que fue un cotejo de más de 70 puntos y que le dio su octava victoria al equipo local en la actual temporada, acercando a los Lions a la postemporada.

Jake Bates fue el encargado de abrir el marcador en el primer cuarto, con una patada certera para poner los primeros tres puntos a favor de Detroit, pero Brandon Aubrey no se quedaría atrás y con un gol de campo de 57 yardas igualó el marcador en el Ford Field.

FINAL: The @Lions hang 44 on TNF to secure the win! pic.twitter.com/BnnOvitMRq — NFL (@NFL) December 5, 2025

Antes de terminar el primer cuarto, Jahmyr Gibbs llegó a las diagonales para poner la primera anotación a favor de Detroit en el encuentro con un acarreo de una yarda y Jake Bates anotó el punto extra para aumentar la ventaja sobre los Cowboys.

El segundo cuarto estuvo más movido que el primero; Brandon Aubrey volvió a aparecer para un gol de campo de 42 yardas, pero David Montgomery volvió a llegar a la zona prometida y conseguir otros seis puntos más para los locales, más la unidad extra de Bates.

Aubrey sigue demostrando que es uno de los mejores pateadores de la NFL, pues el exfutbolista volvió a aparecer en el encuentro ante Detroit para conseguir un gol de campo de 55 yardas, pero Jake Bates puso otros tres puntos con un intento de 47 yardas para aumentar la ventaja.

Made sure to secure it 😅 pic.twitter.com/pCkqMZETI2 — NFL (@NFL) December 5, 2025

La primera anotación para los Dallas Cowboys llegó hasta el tercer cuarto del partido, cuando Javonte Williams realizó un acarreo de una yarda para llegar a las diagonales y que la Estrella Solitaria recortara seis puntos en el marcador ante los Lions.

Para cerrar el partido, Jahmyr Gibbs corrió 13 yardas para llegar a la zona de anotación con dos minutos por jugarse en el reloj y así llegar a 44 puntos en el marcador gracias al punto extra de Jake Bates.

El siguiente partido de los Detroit Lions será el 14 de diciembre ante Los Ángeles Rams, en donde buscarán su novena victoria de la temporada, mientras que los Dallas Cowboys se medirán ante los Minnesota Vikings en la Semana 15 de la NFL.

