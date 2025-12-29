Jake Paul deja la rivalidad de lado y respalda a Anthony Joshua en medio de la tragedia que rodea al boxeador inglés

Jake Paul utilizó de nuevas las redes sociales, pero ahora no fue para atacar a uno de sus rivales, ni para generar polémica. El boxeador estadounidense envió un mensaje de apoyo y solidaridad al británico Anthony Joshua, quien atraviesa un momento complicado tras una tragedia que ha generado conmoción en el entorno del boxeo.

Joshua se vio envuelto en accidente de carro que provocó la muerte de dos personas. Tras darse a conocer la noticia, Paul expresó palabras de respeto para el excampeón del mundo de los pesos pesados. “La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy”, dice.

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

En sus redes sociales el youtuber comentó que la vida, haciendo referencia a que AJ salió con pequeñas heridas, es mucho más importante que el boxeo. Además, el también promotor añadió que se encuentra rezando por las vidas perdidas y los afectados del incidente.

El mensaje de Paul fue interpretado como una muestra poco habitual del boxeador, quien ha construido su figura pública desde la polémica y la confrontación. De hecho, el pasado 19 de diciembre Jake y Joshua se enfrentaron en una pelea en donde el británico noqueó al estadounidense.

La actitud de El Niño Problema deja claro que las situaciones fuera del ring superan cualquier rivalidad deportiva que pueda existir. En otro mensaje, Jake Paul lamentó el fallecimiento de Sina Ghami, Kevin “Latif y Latz” Ayodele, amigos y parte del equipo de trabajo de Joshua.

RIP Sina Ghami and Kevin “Latif / Latz” Ayodele. My thoughts and prayers are with their families and friends and AJ. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

Jake Paul y otros demuestran su apoyo a Anthony Joshua

“RIP (Descanse en paz) Sina Ghami and Kevin “Latif / Latz” Ayodele. My thoughts and prayers are with their families and friends and AJ”, es el siguiente mensaje del promotor estadounidense.

Anthony Joshua es una de las figuras más importantes del boxeo en la categoría del peso completo. Fue campeón, perdió sus títulos y los recuperó. Protagonizó grandes batallas con algunos de los nombres más poderosos del deporte, como; Oleksandr Usyk, Wladimir Klitschko, Daniel Dubois y espera medirse a Tyson Fury.

El respaldo de Jake Paul se suma a las decenas de muestras de apoyo que ha recibido AJ. Diversas promotoras, promotores, los diferentes organismo reguladores del boxeo, así como compañeros y amigos se han solidarizado con el inglés, quien fue llevado a un hospital para su valoración.

aar