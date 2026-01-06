Lionel Messi asombra a todos al afirmar que es “más raro que la mier...” por impensable motivo (VIDEO)

El astro argentino Lionel Messi reveló detalles de su forma de ser y de su día a día.

El futbolista argentino Lionel Messi se describió como una persona más rara de lo normal, esto luego de que aseguró que por su forma de ser disfruta mucho el hecho de estar solo, ya sea para ver un partido o cualquier otra cosa en la televisión mientras está acostado después de pasar tiempo con sus tres hijos.

“Tengo mi parte donde soy más raro que la mierda. Me gusta mucho estar solo, disfruto de estar solo. El quilombo de la casa, con los tres chicos, me termina saturando y me gusta un momento de soledad. Miro tele o estoy acostado mirando algún partido”, dijo el jugador del Inter Miami en entrevista en el programa “Nadie dice nada” de Luzu TV.

En las instalaciones del Chase Stadium, casa del Inter Miami, Lionel Messi compartió detalles de su forma de ser y de su día a día con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Mateo, Thiago y Ciro.

Lionel Messi admite que le molesta que le cambien los planes

Lionel Messi admitió que es una persona muy organizada y por lo general tiene planeado lo que hará durante el día, motivo por el cual se molesta cuando sus planes se ven alterados y tiene que hacer otra cosa de la que ya tenía en mente.

“Soy una persona rara por mi estado de animo. Me enojo por pequeñas boludeces o cuando me cambian lo que tengo que hacer en el día. Soy muy estructurado. Si tengo el día organizado y pasa algo que lo cambia no me gusta”, ahondó el astro argentino de 38 años.

Lionel Messi incluso confesó que su obsesión con el orden derivó en que su esposa Antonela Roccuzzo modificara hábitos para estar a la par de él en ese aspecto.

“Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre y yo muy prolijo. Por ejemplo me dejaba la ropa listo el día anterior al entrenamiento. No me gusta que me toquen las cosas”, subrayó el campeón mundial con la Albiceleste en Qatar 2022.

Lionel Messi reconoce que es su principal crítico

En la misma entrevista para Luzu TV, Lionel Messi afirmó que es muy crítico consigo mismo y que siempre fue muy importante la opinión de su padre, Jorge Messi, después de cada juego.

“En lo deportivo soy crítico conmigo mismo. Sé cuando hago las cosas bien o mal y a la vez siempre necesité la aprobación de mi papá. Terminaba un partido y le preguntaba a él”, sentenció La Pulga.

