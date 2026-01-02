Lionel Messi hace famosa a su sobrina cantante con un VIDEO que explota las redes por su grandioso talento

Lionel Messi hizo viral a su sobrina Morena con un video en el que la joven demuestra su talento para cantar.

Morena, sobrina de Lionel Messi, se hizo viral en las redes sociales después de que el futbolista argentino compartió un video de la joven cantando en los festejos de Año Nuevo. La hija de Rodrigo, el hermano mayor del jugador del Inter Miami, sorprendió y deslumbró a todos con su talento en el micrófono.

Morena Messi, de 18 años de edad, aparece bailando y cantando con un vestido blanco y con mucha naturalidad en el karaoke. Medios argentinos indican que la música es una de las grandes pasiones de la también hija de Florencia Parisi, esposa de Rodrigo Messi.

🎤🎶 LOS MESSI HACEN KARAOKE COMO TODA FAMILIA ARGENTINA



A días del 31 a la noche, Lionel Messi compartió un video de la intimidad de su hogar durante el festejo con su familia. Se trata de un clip donde se ve a Morena Messi, su sobrina e hija de Rodrigo, cantando durante un… pic.twitter.com/bi6wIpIWfp — Diario La Capital (@lacapital) January 2, 2026

Lionel Messi compartió el video en sus redes sociales la noche del 31 de diciembre y el mismo se hizo viral rápidamente. Además etiquetó a su sobrina, lo que derivó en que la joven consiguiera más de 300,000 nuevos seguidores en Instagram, según reportes de la prensa local.

¿Dónde cantó la sobrina de Lionel Messi?

Lionel Messi celebró la llegada del año nuevo en su casa de Funes, en su natal, Rosario, donde se reunió con toda su familia, evento en el que grabó el video de su sobrina Morena cantando.

De acuerdo con información de Clarín, Morena es la segunda hija de Rodrigo Messi, cuyo hijo mayor es Agustín y el menor se llama Benjamín.

Morena Messi ya había tenido un momento parecido en el 2022, pocos días después de que Argentina se proclamó campeona mundial en Qatar, durante su fiesta de 15 años, celebración en la que también cantó ante los invitados.

La sobrina de Lionel Messi no parece ser muy activa en Instagram, red social en la que solamente tiene cinco publicaciones desde agosto del 2024.

Sobrina de Lionel Messi ¿fan de Christian Nodal?

Morena Messi aprovechó el empujón que le dio su tío Lionel para subir en sus instastories un video cantando “La mitad”, tema del mexicano Christian Nodal y del colombiano Camilo.

Dicha publicación dejó entrever que la sobrina de Lionel Messi sería fan de Christian Nodal, el cantante de regional mexicano que creó e hizo popular el subgénero llamado mariacheño.

El talento en la familia de Lionel Messi parece ir mucho más allá del futbol y la voz de Morena es una clara prueba de ello, por lo que no sería raro verla más seguido en otros videos en los que muestre su talento para cantar.

EVG