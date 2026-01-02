¡OFICIAL! Sebastián Córdova es nuevo jugador del Toluca para el Clausura 2026

El Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, hizo oficial la llegada a sus filas del mexicano Sebastián Córdova, quien reforzará a los Diablos Rojos para el Clausura 2026, después de su salida de Tigres, precisamente el equipo que perdió la final del Apertura 2025 contra los dirigidos por Antonio Mohamed.

El equipo escarlata reveló la llegada de Sebastián Córdova a sus filas con un video en el que utilizó de fondo la canción “Lloviendo estrellas” de Christian Castro. “Siguen lloviendo estrellas ⭐️ 😏 ¡Bienvenido, @cordovar97! 👹🤩“, fue el mensaje con el que lo mexiquenses compartieron la noticia.

En los últimos momentos del video aparece Sebastián Córdova en la cancha del Estadio Nemesio Díez. “Diablos, ya llegué”, fueron las primeras palabras que dijo el nacido en Aguascalientes como nuevo futbolista del Toluca.

Toluca, el nuevo destino de Sebastián Córdova tras un difícil cierre con Tigres

Sebastián Córdova se une a la plantilla del Toluca con la misión de tener un segundo aire y una nueva oportunidad después de que sus últimos meses con Tigres no fueron los mejores.

El argentino Guido Pizarro, director técnico del conjunto de la UANL, casi no utilizó al mediocampista mexicano en el Apertura 2025, pues el formado en el América apenas registró 145 minutos en el torneo, y a partir de la Jornada 10 dejó de ser convocado, por lo que tampoco tuvo participación en la Liguilla.

Sebastián Córdova llega al Toluca después de cuatro años con los Tigres, club al que se había incorporado en el Torneo Clausura 2022 procedente del América.

Cantemos y que sigan lloviendo estrellas 🤩👹 @Cordovar97 pic.twitter.com/t7WLBttnho — Toluca FC (@TolucaFC) January 3, 2026

Sebastián Córdova, pieza clave en el último título de Tigres

El mexicano Sebastián Córdova fue un futbolista fundamental en la coronación de Tigres en el Clausura 2023, cuando los felinos conquistaron su más reciente título en la Liga MX.

El mediocampista anotó gol en todos los partidos de la Liguilla de aquel certamen, uno de los duelos en la final de vuelta contra las Chivas en el Estadio AKRON, donde los de la UANL perdían 2-0 y con su tanto los universitarios lograron el empate que mandó el duelo a tiempos extra, donde Guido Pizarro logró la diana de la victoria y del título para los regiomontanos.

Sebastián Córdova también ganó en ese 2023 el Campeón de Campeones con Tigres, luego de que los felinos se impusieron al Pachuca. El de Aguascalientes registró 24 goles y 18 asistencias en 159 partidos oficiales con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

EVG