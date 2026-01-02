¡Madrugan al Toluca! Aficionada de los Diablos Rojos le gana a la directiva y revela al nuevo fichaje

El Toluca se prepara para ir en busca del tricampeonato de la Liga MX y comienzan a reforzarse de cara al Clausura 2026. Los Diablos Rojos ya tienen amarrado a su primera contratación de este año, pero no fueron las redes sociales del equipo las encargadas de hacerlo oficial, sino una aficionada a las afueras de las instalaciones del club.

Como se venía especulando en las últimas semanas, Sebastián Córdova dejó a los Tigres para convertirse en nuevo jugador del Toluca; esto lo confirmó una fanática que se encuentra en Instagram como @maryon.ms, quien estuvo afuera de las instalaciones del Toluca y se tomó una fotografía con el mediocampista mexicano.

La aficionada de los Diablos Rojos también escribió un comentario que decía “Bienvenido”, revelando que solo hace falta la confirmación oficial del equipo para que Sebastián Córdova se convierta en jugador de los choriceros para el Clausura 2026.

Sebastián Córdova es nuevo jugador del Toluca. ı Foto: Captura de Pantalla

Sebastián Córdova deja al subcampeón de la Liga MX para jugar con el campeón

Tras jugar tres años con la escuadra de los Tigres y ser parte fundamental para que los Universitarios consiguieran su octava estrella en su historia, Sebastián Córdova puso fin a su paso por el equipo de San Nicolás de los Garza para mudarse a la capital del Estado de México.

El anuncio del mediocampista mexicano a los choriceros todavía no se hace oficial, pero ya fue visto en las instalaciones del club, teniendo sus primeros entrenamientos a las órdenes de Antonio Mohamed, su nuevo técnico.

El oriundo de Aguascalientes tendrá una difícil misión al tener que ganarse un lugar en la plantilla campeona de la Liga MX, aunque podrá trabajar de la mano de Marcel Ruiz para fortalecer el medio campo del Toluca durante el Clausura 2026, que está a una semana de iniciar.

Empezar el 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ bien cabrón 👹 pic.twitter.com/0wIONDKYs0 — Toluca FC (@TolucaFC) January 1, 2026

¿Cuándo debuta el Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX?

El Toluca consiguió el bicampeonato de la Liga MX durante el Apertura 2025 y ya se prepara para iniciar el Clausura 2026 en busca del tricampeonato en el futbol mexicano, aunque los equipos buscarán la manera de parar al equipo de Antonio Mohamed.

Los choriceros iniciarán su camino en el nuevo torneo del futbol mexicano el próximo sábado 10 de agosto, día en el que visitarán la cancha del Gigante de Acero para enfrentarse al Monterrey en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Cabe recalcar que esta será una revancha para los Rayados, pues en el torneo pasado cayeron eliminados a manos del Toluca en las semifinales del futbol mexicano y fue el partido en el que Sergio Ramos anunció su salida del equipo.

DCO