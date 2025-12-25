“Copas sobran”: el mensaje de navidad del Turco Mohamed para toda la afición del Toluca (VIDEO)

Antonio Mohamed tuvo un año lleno de éxitos con el Toluca, iniciando por el bicampeonato en la Liga MX; por eso el técnico argentino mandó un mensaje de Navidad a toda la afición de Toluca a través de su cuenta de Instagram.

El estratega de los Diablos Rojos dijo: “Feliz Navidad para toda la gente del Toluca y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien, gracias”. En ese momento le pidió una botella de champagne a su hijo y, en cuanto se la entregó, el “Turco” Mohamed gritó: “Copas sobran”.

Cabe recalcar que el conjunto choricero fue el mejor equipo del 2025, tanto en México como en partidos internacionales, pues lograron vencer al LA Galaxy en la Campeones Cup y sumar un título más a su vitrina de la mano de Antonio Mohamed.

Estos son todos los títulos que el Toluca ganó en el 2025

Antonio Mohamed llegó al Toluca en diciembre del año pasado para iniciar el 2025 al frente del Toluca. En su primera temporada, el técnico argentino rompió una sequía de 15 años sin que los Diablos Rojos levantaran un título de la Liga MX.

Durante el 2025, el conjunto choricero levantó cuatro títulos; el primero fue el del Clausura 2025, después vencieron al América en el Campeón de Campeones, tiempo después levantaron el Campeones Cup y, por último, fue el bicampeonato del fútbol mexicano al ganar la final del Apertura 2025.

Además de que el “Turco” Mohamed consiguió su quinto cetro de la Liga MX con el Toluca, siendo el cuarto equipo del balompié azteca con el que el entrenador argentino consigue el título del torneo local.

¿Cuándo debuta el Toluca en el Clausura 2026?

El Toluca ya se prepara para afrontar el Clausura 2026 en busca de ser el segundo equipo de la Liga MX en ser tricampeón del futbol mexicano en la historia de los torneos cortos.

Los Diablos Rojos tendrán su debut en el siguiente torneo el sábado 10 de diciembre cuando viajen a la Sultana del Norte para medirse ante el Monterrey en la Jornada 1 del Clausura 2026 para buscar los primeros tres puntos del torneo en el Gigante de Acero.

El conjunto que dirige Antonio Mohamed tendrá dos juegos importantes en las primeras tres jornadas, pues será en la tercera fecha del certamen cuando se vuelvan a ver las caras con los Tigres para la reedición de la gran final del Apertura 2025.

