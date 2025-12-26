Fue bicampeón con Toluca y en menos de un mes ya está jugando en la talacha en el llano (VIDEO)

Uno de los futbolistas claves en el bicampeonato de los Diablos Rojos del Toluca fue captado, a menos de un mes de ganar por segunda vez la Liga MX, jugando en la talacha en un lugar de México. El video de Jesús Gallardo en un campo de llano recorre las redes sociales y genera conversación entre fans.

Jesús Gallardo, lateral titular en el Toluca de Antonio Mohamed, regresó a su natal Tabasco para pasar las fechas navideñas. En sus vacaciones se dio el lujo de jugar un partido en un campo de su tierra, demostrando que no olvida sus origines.

Jesús Gallardo en una cancha de Tabasco 🇲🇽



El flamante bicampeón 🏆🏆 juega en cualquier campo, siempre con una sonrisa 😃



Gallardo no deja que la fama y que los lujos del futbol profesional lo alejen de su gente. El canterano de los Pumas de la UNAM portaba en la cascarita una playera del Toluca, un short blanco y unos tenis blancos que utiliza regularmente en los partidos.

En el Apertura 2025, el lateral disputó 14 de 17 juegos en la fase regular del torneo. Anotó cuatro goles y dio una asistencia, siendo uno de los jugadores más constantes en el 11 del Turco Mohamed. Es un defensa muy confiable, con proyección hacia la delantera y con buenos perfiles.

¿Cuándo empieza el torneo para el Toluca?

Los Diablos Rojos del Toluca empiezan con la defensa de su bicampeonato y la lucha por el tricampeonato ante los Rayados del Monterrey, que fueron su rival en las semifinales del torneo pasado. La Jornada 1 del Clausura 2026 arranca el 9 de enero y el juego de escarlatas ante regios es el 10 de diciembre.

El cuadro de Antonio Mohamed intentará emular lo hecho por las Águilas del América de André Jardine, que llegaron a cuatro finales seguidas de la Liga MX y ganaron tres. De hecho perdieron el tetracampenato ante el Toluca en el primer semestre del año.

Al mando del Turco el conjunto escarlata se ha convertido en un protagonista absoluto del futbol mexicano. Ha sido líder los dos certámenes, el equipo ofensivo más destacado y uno de los mejores, para prueba el bicampeonato, que fue la estrella 12 del Toluca en la Liga MX.

Con este título, los Diablos Rojos empataron a las Chivas Rayadas del Guadalajara como el segundo equipo más ganador del futbol mexicano. El club con más estrellas sigue siendo el América con 16 trofeos en sus vitrinas de la Primera División.

