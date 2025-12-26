Los equipos de la Liga MX no soportaron ver bicampeón al Toluca y ya comienzan a robarle jugadores

El Toluca anuncia la salida de un jugador que logró ser bicampeón con los Diablos Rojos.

El Toluca consiguió el bicampeonato de la Liga MX este Clausura 2025; sin embargo, el trofeo que consiguió el equipo de Antonio Mohamed no fue del agrado de algunos equipos de la Liga MX que ya comenzaron a desarmar al vigente campeón de cara al Apertura 2026.

El Club León se prepara para el siguiente torneo y uno de sus refuerzos es uno de los jugadores bicampeones con el Toluca. A través de un video en sus redes sociales fue como los Panzas Verdes anunciaron la llegada de Juan Pablo Domínguez al equipo del Bajío, siendo la cuarta incorporación para el conjunto que dirige Nacho Ambriz.

Cabe recalcar que el León utilizó el video del penal fallado por parte del futbolista mexicano en la gran final ante los Tigres en el Estadio Nemesio Diez para anunciar la llegada de Domínguez con los Panzas Verdes, esto como una película llamada “El Viaje”.

EL VIAJE



Queridos niños de León:



No teman cuando las cosas salen mal, porque fallar, es la forma más curiosa de descubrir el mundo. Si todo saliera perfecto, se perdería la sorpresa de aprender algo nuevo; así que intenten todo con alegría, La Fiera estará aquí para abrazarlos. pic.twitter.com/ECoCzFHWGh — Club León (@clubleonfc) December 26, 2025

Estos son los 4 refuerzos del Club León para el Apertura 2026

El Club León se encuentra preparándose para el Apertura 2026, pues el torneo pasado no fue el mejor para ellos, al quedar eliminados en la fase regular del certamen y al final de la temporada perder a su mejor jugador en la plantilla, James Rodríguez.

Con la llegada de Ignacio Ambriz al banquillo de los Panzas Verdes, el técnico mexicano busca regresar al equipo del Bajío a la liguilla del futbol azteca; es por eso que pidió algunos refuerzos para la próxima campaña, incluyendo el de Juan Pablo Domínguez, proveniente del Toluca.

Además del futbolista mexicano, el Club León anunció la llegada de Diber Cambindo, Sebastián Vegas y Nicolás Vallejo. El club que pertenece a Grupo Pachuca se enfocó en reforzar su delantera para el próximo torneo, pues la campaña pasada el único que anotaba goles era James Rodríguez.

𝓛𝓞𝓢 𝓜𝓞𝓝𝓢𝓣𝓡𝓤𝓞𝓢 𝓓𝓔𝓛 𝓖𝓞𝓛 🧟‍♂️⚽️



Uno te quitará el aliento, el otro, te quitará el miedo: son atacantes bestiales.



Bienvenidos a la temible Guarida del León. 🦁 pic.twitter.com/tVfO64ce6s — Club León (@clubleonfc) December 26, 2025

¿Cuándo debuta el Club León y el Toluca en el Apertura 2026?

Tanto el Club León como el Toluca se preparan para iniciar el Apertura 2026 de la Liga MX, los Panzas Verdes con sus nuevos jugadores, mientras que los Diablos Rojos en busca del tricampeonato del futbol mexicano.

El conjunto dirigido por Nacho Ambriz buscará meterse a la liguilla del balompié azteca, aunque esta vez será más complicado, pues en este torneo no se jugará play-in y solo los ocho primeros avanzarán a la fiesta grande de la Liga MX. Su debut en el siguiente torneo será el sábado 10 de enero ante Cruz Azul.

Por otro lado, los pupilos de Antonio Mohamed arrancarán su camino en el Apertura 2026 enfrentando al Monterrey en el Gigante de Acero el 10 de enero en busca del tricampeonato de la Liga MX.

DCO