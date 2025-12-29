Ahora me toca cambiar de rumbo como de colores: Sebastián Córdova

Sebastián Córdova le dice adiós a los Tigres tras sólo jugar seis partidos en todo el Clausura 2025, pero lo hizo de una forma muy especial al escribir un mensaje para el club y toda la afición auriazul que lo apoyó en todo momento a pesar de su bajón de nivel en sus últimas temporadas.

El mediocampista mexicano llegó a Tigres en 2022 tras su paso por el América, donde fue catalogado como uno de los mejores futbolistas mexicanos en su momento, pero cuando recibió el dorsal “10” de las Águilas comenzó su declive en el nido de Coapa.

“En enero de 2022 es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme; así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro futbol, lleno de ilusión, hambre de jugar, deseos de ser campeón con esta nueva aventura deportiva y logramos todos”, escribió Córdova en su mensaje de despedida.

TE RECOMENDAMOS: México termina 2025 con 10 campeones en boxeo

56 Goles tiene Sebastián Córdova en su carrera

El conjunto de San Nicolás de los Garza llevó a Sebastián Córdova a Monterrey para que el mexicano recuperara la confianza, algo que logró en su primera temporada y ayudó al club universitario a ganar su octava Liga MX en su historia.

El exjugador del América disputó 159 partidos con la camiseta de los auriazules, consiguiendo 24 goles y 18 asistencias en poco más de tres años, pues el oriundo de Aguascalientes llegó en enero del 2022 a los Tigres y su contrato termina el 31 de diciembre del 2025.

“Esta Ciudad, sí con mayúsculas, ha sido mi casa durante 4 años y tanto mi familia como para mí, hemos sido muy felices. A donde vamos siempre he sido recibido con una calidez que difícilmente se encuentra… Esto no es un adiós sino un hasta luego porque siempre estarán conmigo”, expresó el jugador de 28 años.

Además de conseguir su primer título del futbol mexicano con los Tigres, Sebastián Córdova también levantó el trofeo de la Campeones Cup con los Universitarios; aunque pudo sumar otro cetro de la Liga MX a su vitrina personal, el Toluca evitó que los comandados por Guido Pizarro fueran campeones por novena ocasión.

Sebastián Córdova también comentó que “todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional, me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí. Para mí no es una despedida porque esta ciudad y el club Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya. Hoy me toca comenzar una nueva etapa profesional y lo haré con mayor empeño, dedicación y profesionalismo”.

El mediocampista ya tiene algunos equipos de la Liga MX que buscan sus servicios; uno de ellos son los Pumas, que quieren reforzar su mediocampo de cara al Clausura 2026, pero el Toluca busca arruinar los planes de los del Pedregal llevándose a Córdova al infierno.

De momento, no hay nada oficial y Sebastián Córdova sigue como agente libre de cara al siguiente torneo, en el que asegura a su “nuevo club, a su afición, a mis compañeros, cuerpo técnico y directivos les prometo que no los voy a decepcionar. Lo voy a demostrar no solamente en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones, afición y todo lo que me vaya a rodear.

En su momento el rumor se hizo muy fuerte cuando se reveló que el América también estaba interesado en el futbolista. Al parecer en Coapa querían repatriar al mediocampista, pero todo quedó en una suposición y ahora Córdova sería el flamante refuerzo del bicampeón Toluca, decara al Clausura 2026 de la Liga MX y previo al Mundial del 2026.