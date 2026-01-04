El futbolista que se le ha negado al América en varias ocasiones y está a horas de firmar con otro club histórico

La directiva del América dejó ir a uno de los mejores jugadores de la Liga MX.

El América estuvo intentando por meses hacerse de los servicios de uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX, pero nunca pudo llegar a un acuerdo con el equipo al que pertenece; sin embargo, el Cruz Azul apareció en la escena para quitarle al jugador a las Águilas y tener un mediocampo sólido para el Clausura 2026.

Con información de 365 Scores, el Cruz Azul está cerca de hacerse de los servicios de Agustín Palavecino, futbolista argentino que pertenece al Necaxa, y la directiva de la Máquina ya tendría las negociaciones avanzadas con los altos mandos del conjunto de Aguascalientes para volver a juntar a la dupla argentina en la Noria, Palavecino y José Paradela.

Las charlas entre los dos clubes avanzan a buen puerto y todo indica que al final la transacción sería un intercambio de jugadores: Agustín Palavecino llega al Cruz Azul y Lorenzo Faravelli deja a la Máquina para llegar a la escuadra del Necaxa en el Clausura 2026.

Cruz Azul necesita resolver un problema serio antes de inscribir a Palavecino

Cruz Azul confía en que las negociaciones con Necaxa serán positivas y podrán completar el fichaje de Agustín Palavecino antes de que el Clausura 2026 inicie; sin embargo, la directiva necesita resolver el tema de las plazas de No Formados en México (NFM) para poder inscribir al mediocampista argentino.

De momento, la Máquina tiene todas sus plazas de NFM ocupadas, así que tendrán que deshacerse de jugadores extranjeros para poder registrar la llegada de Miguel Borja y el fichaje de Agustín Palavecino sin violar el reglamento de la Liga MX.

Mientras el Cruz Azul trabaja para completar sus grandes fichajes e iniciar el 2026 de buena manera, la directiva del América solo se queda viendo cómo la Máquina se lleva al futbolista que pudo haber llegado al nido de Coapa y ser la mancuerna de Álvaro Fidalgo en el mediocampo.

América reemplaza a Agustín Palavecino con Rodrigo Dourado

Después de perder la oportunidad de fichar a Agustín Palavecino para el Clausura 2026, la directiva del América comenzó a trabajar para traer a otro mediocampista que estuviera a la altura del futbolista argentino.

Las Águilas decidieron ir por un viejo conocido de André Jardine, Rodrigo Dourado, el jugador del Atlético de San Luis que coincidió con el técnico azulcrema cuando los dos formaron parte del conjunto de San Luis.

Ahora Jardine busca que Dourado refuerce al América de cara al Clausura 2026 para fortalecer el mediocampo del club azulcrema en el siguiente torneo, y el jugador brasileño tiene las cualidades para formar parte del conjunto de Coapa.

