En el América jamás funcionó, siempre se quejó del equipo y ahora es un goleador espectacular en el extranjero

Exjugador del América es uno de los mejores goleadores en Arabia Saudita.

El América dejó ir a Roger Martínez en 2023 y el jugador colombiano se fue al Racing Club de Argentina, donde duró únicamente año y medio para tomar la decisión de emigrar al Medio Oriente para ser nuevo jugador del Al-Taawoun de la liga de Arabia Saudita.

Después de tres años de su salida del nido de Coapa, el nombre de Roger Martínez volvió a sonar en México, porque el delantero oriundo de Cartagena de Indias, Colombia, es uno de los mejores goleadores de la Saudi Pro League, compitiendo contra arietes como Cristiano Ronaldo, Joao Félix y el mexicano Julián Quiñones.

Para Roger Martínez no es la primera vez que juega hasta el otro lado del mundo, pues en 2016 formó parte del Jiangsu de China, donde disputó 43 partidos en la Chinese Super League, logrando 20 goles y 10 asistencias en un año y medio con el conjunto nipón.

هدف حاسم وقتالية حتى آخر لحظة 💪

روجر نجم مواجهة #التعاون_النجمة ✨ pic.twitter.com/xrWqSWZUSn — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 29, 2025

Estos son los números de Roger Martínez en Arabia Saudita

El exjugador del América llegó al Al-Taawoun en enero del 2025 y, después de un año en el conjunto de Arabia Saudita, el delantero colombiano tiene grandes números que lo mantienen como el titular del equipo que pelea por el título de la Saudi Pro League.

Desde su arribo al Medio Oriente, Roger Martínez ha disputado 37 partidos con los colores del Al-Taawoun; de momento lleva 15 goles y cuatro asistencias, pero esta temporada ha conseguido siete anotaciones, colocándose en el octavo puesto de la lista de goleadores, empatado con Ramiro Enrique, Julián Quiñones y Mateo Retegui.

Por otro lado, el equipo del exfutbolista del América se encuentra en la tercera posición de la tabla general de la Saudi Pro League, detrás del Al-Hilal y el Al-Nassr; el conjunto del Al-Taawoun lleva 28 puntos y está a una unidad del segundo puesto y a tres del primer lugar.

⏱85..



هددددددف أول للذئاب سجله روجر 🥷💛



التعاون 1 - 0 النجمة #التعاون_النجمة#شركة_العوالي_العقارية 💛 pic.twitter.com/LMCiGoXMc3 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 29, 2025

¿Cuándo es el próximo partido de Roger Martínez con el Al-Taawoun?

A pesar de sufrir su segunda derrota de la temporada ante el Al-Ittihad, el equipo de Roger Martínez se mantiene en el tercer puesto de la Saudi Pro League buscando meterse entre los dos primeros puestos en lo que resta de la campaña.

El siguiente encuentro del conjunto árabe será el próximo viernes 9 de enero del 2026, cuando el Al-Taawoun se enfrente al Al-Shabab en la Jornada 14 del torneo local, partido en el que el exjugador del América tendrá la oportunidad de sumar goles a su cuenta personal.

Roger Martínez y compañía deben seguir ganando en la competencia para poder mantenerse entre los primeros puestos de la tabla y será en la Jornada 18 cuando se midan al Al-Nassr, una oportunidad para recortar puntos con el equipo de Cristiano Ronaldo.

DCO