¡Tigres madruga a América y Monterrey! Los felinos estarían a nada de contratar a un crack por una millonada

Los Tigres de la UNAL estarían a nada de cerrar el fichaje de un jugador que América y Monterrey también estaban siguiendo de cerca. Los felinos regios quieren los servicios del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien está valorado en poco más de 6 millones de dólares.

Miguel Merentiel ha sido pretendido por varios clubes mexicanos en el pasado, aunque parece ser que en el Clausura 2026 estaría más cerca que nunca de llegar a la Liga MX. Los Tigres quieren reforzar su delantera y por ello irían por La Bestia, quien a pesar de tener precio de 6 mdd, tendría una cláusula de 18 millones, un elevado precio incluso para los equipos aztecas poderosos.

Uno de esos equipo es Tigres, que se le adelantó a Rayados y las Águilas, que también querían reforzar al ataque con un jugador de experiencia como Merentiel, quien es de los pocos jugadores destacados de Boca Juniors en la actualidad.

Según medios nacionales, la directiva de la UNAL tiene pensado iniciar gestiones para acercarse el fichaje de La Bestia. La intención de Tigres sería negociar y obtener al delantero uruguayo por un valor menor. Aunque los felinos son conocidos por abrir la cartera y traer bombas, Merential tiene un precio alto.

Si Tigres, o algún otro club, quiere a Miguel Merentiel necesitan negociar sí o sí con Boca, pues el charrúa tiene contrato con la institución argentina hasta finales de 2027.

Tigres se despide de uno de sus jugadores

Sebastián Córdova le dice adiós a los Tigres tras solo jugar seis partidos en todo el Clausura 2025, pero lo hizo de una forma muy especial al escribir un mensaje para el club y toda la afición auriazul que lo apoyó en todo momento a pesar de su bajón de nivel en sus últimas temporadas.

El mediocampista mexicano llegó a Tigres en 2022 tras su paso por el América, donde fue catalogado como uno de los mejores futbolistas mexicanos en su momento, pero al momento de recibir el dorsal ‘10′ de las Águilas comenzó su declive en el nido de Coapa.

“Enero de 2022 es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme; así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro futbol, lleno de ilusión, hambre de jugar, deseos de ser campeón con esta nueva aventura deportiva y logramos todos”, escribió Sebastián Córdova en su mensaje de despedida.

