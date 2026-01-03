América ya no aguanta a Kevin Álvarez y ya negocian un fuerte trueque con el mayor ‘enemigo’ para fichar su reemplazo

El América busca a su segundo fichaje de cara al Clausura 2026, pues al cuerpo técnico parece que no terminan de convencerle las actuaciones de Kevin Álvarez y ya buscan el reemplazo del lateral mexicano; sin embargo, el jugador que quieren las Águilas le pertenece a uno de sus mayores ‘enemigos’ en las últimas temporadas, el Toluca.

Con información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el América quiere hacerse de los servicios de Brian García, que actualmente juega en el Pachuca, pero su carta le pertenece al Toluca. Los de Coapa no quieren desembolsar un peso en este movimiento y ya tienen al jugador que será parte del trueque para fichar al defensa de 28 años.

🚨[EXCLUSIVO] Brian García, muy cerca de reforzar al América y Ralph Orquin, a un paso de Toluca. Se negocian detalles finales del trueque. ⬇️https://t.co/0Vvqk8SO6o pic.twitter.com/Ldxo8ymmOU — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 3, 2026

Este es el jugador que será la moneda de cambio para fichar a Brian García

El América quiere renovar algunas posiciones de su plantilla de cara al Clausura 2026 para volver a meterse en la gran final de la Liga MX; es por eso que buscan el fichaje de Brian García para reforzar la zaga defensiva del equipo, pero quieren que el Toluca acepte el trueque que tienen pensado.

La directiva de las Águilas trajo de regreso a Ralph Orquin tras su paso con los Bravos de Juárez durante el Apertura 2024 y Clausura 2025, torneos donde se consagró en la Primera División de México y fue uno de los mejores defensas de la Liga MX.

Sin embargo, en su regreso al nido de Coapa, el defensa de 22 años fue borrado completamente del equipo y solo disputó tres partidos en el último semestre del 2025; es por eso que también la directiva busca a otro jugador que sea del agrado de André Jardine.

Arrancó el entrenamiento sabatino. 💪 pic.twitter.com/g64XywHg3I — Club América (@ClubAmerica) January 3, 2026

El América se prepara para iniciar el Clausura 2026 en busca de la 17

América quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 a manos del Monterrey, en una serie bastante disputada, pero que terminó con un gol de Germán Berterame en los últimos minutos del partido de vuelta para dejar en el camino por el título a las Águilas.

Después de su fracaso en el torneo pasado, los de Coapa ya se preparan para iniciar un nuevo torneo en la Liga MX, darle la vuelta a la hoja e ir en busca una vez más por el título, que significaría el número 17 para la escuadra azulcrema en su historia.

El primer partido de los pupilos de André Jardine en el Clausura 2026 será el viernes 9 de enero ante los Xolos de Tijuana, partido que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Caliente.

