Confirmado: América ya tiene su primer refuerzo para el Clausura 2026 y la afición ya sueña con el título

El América ya tiene a su primer fichaje para el Clausura 2026.

El brasileño Rodrigo Dourado es el primer refuerzo del América para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A falta de que el club lo haga oficial, el periodista César Luis Merlo reveló que el mediocampista llega a las Águilas a petición del entrenador André Jardine, quien lo dirigió en su etapa al frente del Atlético de San Luis.

La publicación de César Luis Merlo generó emoción entre los aficionados del América, que en general aprobaron en redes sociales la llegada de un jugador al que André Jardine tenía en la mira desde hace mucho tiempo para fortalecer el mediocampo del conjunto azulcrema.

Rodrigo Dourado es nuevo refuerzo del América.

“Voy a llorar de felicidad” y “Hasta que la directiva le hace caso a Jardine y ficha un contención” fueron algunos de los comentarios de los seguidores de las Águilas tras enterarse de la llegada de Rodrigo Dourado al club.

La experiencia del primer refuerzo del América en la Liga MX

Rodrigo Dourado llegó a la Liga MX en el Torneo Apertura 2022 para reforzar el mediocampo del Atlético de San Luis, que ya en ese momento estaba bajo las órdenes de André Jardine.

Desde su primera campaña en el futbol mexicano, el brasileño se afianzó como titular con el conjunto potosino, al que un año después dejó André Jardine para tomar las riendas del América.

En los ocho torneos que formó parte de la plantilla del Atlético de San Luis, Rodrigo Dourado registró seis goles y cuatro asistencias en 127 partidos oficiales en toda clase de competencias con los tuneros.

La llegada de Rodrigo Dourado al América emociona a los seguidores azulcremas, que ven en el brasileño al complemento ideal de Álvaro Fidalgo en el mediocampo.

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arranca el próximo 9 de enero, y ese mismo día debuta el América. Las Águilas visitan a los Xolos de Tijuana en duelo de la Jornada 1.

Ése día podría tener sus primeros minutos con los de Coapa Rodrigo Dourado, quien muy pronto se reencontraría con sus excompañeros, pues los azulcrema reciben en la Jornada 2 al Atlético de San Luis, en duelo programado para el próximo 14 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

