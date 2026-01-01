¡Drástica medida! Gobierno de Gabón despide jugadores tras eliminación de la Copa Africana de Naciones

Futbolistas de Gabón antes de un partido en la Copa Africana de Naciones.

El gobierno de Gabón tomó la decisión de suspender a su selección de futbol tras un desempeño decepcionante en la Copa Africana de Naciones, luego de que el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras haber perdido sus tres partidos. También fue despedido el cuerpo técnico.

El ministro interino de Deportes del país, Simplice-Désiré Mamboula, supuestamente hizo el anuncio en la televisión nacional el 31 de diciembre, sin especificar cuándo volvería a jugar Gabón. También dijo que el gobierno había decidido retirar a los jugadores Pierre Émerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga del equipo.

🚨🇬🇦 AHORA: EL GOBIERNO DE GABÓN SUSPENDE LA SELECCIÓN Y EXPULSA A AUBAMEYANG



Tras la pésima Copa Africana, el Ministerio de Deportes acaba de publicar un comunicado donde DISUELVE la selección nacional, despide al Cuerpo Técnico y margina a Ecuele Manga y a Aubameyang. pic.twitter.com/RvB5Bh14TO — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 1, 2026

Sin embargo, el video de la declaración de Mamboula fue posteriormente eliminado de los canales de redes sociales de Gabon Télévision, y no se publicó ninguna declaración correspondiente en el sitio web del gobierno.

Resultados de Gabón en la Copa Africana de Naciones

Camerún 1-0 Gabón

Gabón 2-3 Mozambique

Gabón 2-3 Costa de Marfil

El capitán de Gabón deja a su selección antes de tiempo

Pierre Émerick Aubameyang, el capitán del equipo, no participó en el último partido de grupo de Gabón contra Costa de Marfil el miércoles después de regresar a su club Marsella con una lesión.

Los Panteras ya tenían asegurado el último lugar y la eliminación tras perder sus dos primeros partidos de la justa continental ante Camerún y Mozambique.

Antes del último partido de grupo del 31 de diciembre, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, criticó al equipo por su desempeño en el certamen que se desarrolla en Marruecos y culpó a una “falta de método y aplicación de recursos”.

Nguema afirmó que había “una preocupante erosión del sentimiento patriótico en la gestión de los asuntos deportivos”, según el medio Gabon 24. Nguema tomó el poder en un golpe militar en 2023.

