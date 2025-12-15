CONFIRMADO el inicio del Clausura 2026, la final, partidos importantes y todo lo que debes de saber del próximo torneo de la Liga MX

Apenas se coronó al Toluca como campeón del Apertura 2025 y la Liga MX ya reveló el calendario oficial del Torneo Clausura 2026, un certamen especial, pues es el previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, en donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Además, varios equipos jugarán la Concachampions.
El Torneo Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero, en poco menos de un mes, con tres partidos a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco, el Mazatlán vs Juárez en El Encanto y el Xolos vs América en la frontera.
El torneo tendrá dos fechas dobles para acelerar el campeonato. Además, en marzo se tiene una pausa por la Fecha FIFA. La Liguilla de la Liga MX sufre modificaciones por ser años mundialista y se jugará directamente desde cuartos de final, que se realizan el 2 y 3 de mayo. La gran final se jugará el domingo 24 de mayo.
Fechas importantes del Clausura 2026 de la Liga MX
- Jornadas doble: Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 de marzo) y Jornada 16 (21 y 22 de abril).
- Amistosos de la Selección Mexicana: 22 y 25 de enero
- Fecha FIFA: 23 al 31 de marzo
- Cuartos de Final: Ida el 2 y 3 de mayo, vuelta el 9 y 10 de mayo
- Semifinales: Ida el 13 y 14 de mayo, vuelta el 16 y 17 de mayo
- Final: Ida 21 de mayo, vuelta 24 de mayo
Clásicos del Clausura 2026 de la Liga MX
- Clásico Nacional - Jornada 6: Chivas vs América | Sábado 14 de febrero | 21:00 horas
- Clásico Tapatío - Jornada 10: Atlas vs Chivas | Sábado 7 de marzo | 19:00 horas
- Clásico Regio - Jornada 10: Tigres vs Rayados | Sábado 7 de marzo | 21:00 horas
- Clásico Capitalino - Jornada 12: Pumas vs América | Sábado 21 de marzo | 21:00 horas
- Clásico Joven - Jornada 14: América vs Cruz Azul | Sábado 11 de abril | 21:00 horas
Partidos destacados
- Jornada 5: América vs Rayados | Sábado 7 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres | Domingo 15 de febrero | 19:00 horas
- Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas | Sábado 21 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 8: Rayados vs Cruz Azul | Sábado 28 de febrero | 19:00 horas
- Jornada 8: América vs Tigres | Sábado 28 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul | Sábado 14 de marzo | 21:00 horas
- Jornada 13: Chivas vs Pumas | Domingo 5 de abril | 20:00 horas
Concachampions
- Primera Ronda ida: del 3 al 5 de febrero
- Primera Ronda vuelta: del 10 al 12 de febrero
- Octavos de Final ida: del 10 al 12 de marzo
- Octavos de Final vuelta: del 17 al 19 de marzo
- Cuartos de Final ida: del 7 al 9 de abril
- Cuartos de Final vuelta: del 14 al 16 de abril
- Semifinal ida: entre 28 y 30 de abril
- Semifinal vuelta: entre el 5 y 7 de mayo
- Final: 31 de mayo
aar