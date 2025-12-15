CONFIRMADO el inicio del Clausura 2026, la final, partidos importantes y todo lo que debes de saber del próximo torneo de la Liga MX

Se reveló el calendario del Clausura 2026

Apenas se coronó al Toluca como campeón del Apertura 2025 y la Liga MX ya reveló el calendario oficial del Torneo Clausura 2026, un certamen especial, pues es el previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, en donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Además, varios equipos jugarán la Concachampions.

El Torneo Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero, en poco menos de un mes, con tres partidos a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco, el Mazatlán vs Juárez en El Encanto y el Xolos vs América en la frontera.

El torneo tendrá dos fechas dobles para acelerar el campeonato. Además, en marzo se tiene una pausa por la Fecha FIFA. La Liguilla de la Liga MX sufre modificaciones por ser años mundialista y se jugará directamente desde cuartos de final, que se realizan el 2 y 3 de mayo. La gran final se jugará el domingo 24 de mayo.

Fechas importantes del Clausura 2026 de la Liga MX

Jornadas doble: Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 de marzo) y Jornada 16 (21 y 22 de abril).

Amistosos de la Selección Mexicana: 22 y 25 de enero

Fecha FIFA: 23 al 31 de marzo

Cuartos de Final: Ida el 2 y 3 de mayo, vuelta el 9 y 10 de mayo

Semifinales: Ida el 13 y 14 de mayo, vuelta el 16 y 17 de mayo

Final: Ida 21 de mayo, vuelta 24 de mayo

Clásicos del Clausura 2026 de la Liga MX

Clásico Nacional - Jornada 6: Chivas vs América | Sábado 14 de febrero | 21:00 horas

Clásico Tapatío - Jornada 10: Atlas vs Chivas | Sábado 7 de marzo | 19:00 horas

Clásico Regio - Jornada 10: Tigres vs Rayados | Sábado 7 de marzo | 21:00 horas

Clásico Capitalino - Jornada 12: Pumas vs América | Sábado 21 de marzo | 21:00 horas

Clásico Joven - Jornada 14: América vs Cruz Azul | Sábado 11 de abril | 21:00 horas

Partidos destacados

Jornada 5: América vs Rayados | Sábado 7 de febrero | 21:00 horas

Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres | Domingo 15 de febrero | 19:00 horas

Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas | Sábado 21 de febrero | 21:00 horas

Jornada 8: Rayados vs Cruz Azul | Sábado 28 de febrero | 19:00 horas

Jornada 8: América vs Tigres | Sábado 28 de febrero | 21:00 horas

Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul | Sábado 14 de marzo | 21:00 horas

Jornada 13: Chivas vs Pumas | Domingo 5 de abril | 20:00 horas

Concachampions

Primera Ronda ida: del 3 al 5 de febrero

Primera Ronda vuelta: del 10 al 12 de febrero

Octavos de Final ida: del 10 al 12 de marzo

Octavos de Final vuelta: del 17 al 19 de marzo

Cuartos de Final ida: del 7 al 9 de abril

Cuartos de Final vuelta: del 14 al 16 de abril

Semifinal ida: entre 28 y 30 de abril

Semifinal vuelta: entre el 5 y 7 de mayo

Final: 31 de mayo

