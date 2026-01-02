El VIDEO de Rodrigo Dourado que pone feliz a la afición del América y hace llorar a la del Atlético de San Luis

El brasileño Rodrigo Dourado vivió sus últimas horas como jugador del Atlético de San Luis este viernes, cuando fue captado en un video después de su último entrenamiento con los potosinos antes de convertirse de manera oficial en el primer refuerzo del América para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En las redes sociales circula un clip en el que se ve al mediocampista volteando a una cámara para decir “Adiós” con su mano derecha mientras camina hacia su carro para marcharse de las instalaciones de los tuneros.

Rodrigo Dourado se despide de Atlético de San Luis, el brasileño es nuevo jugador de Club América. pic.twitter.com/2FbRPcplvt — Pau Benavente 🌿 (@pbenaventeg) January 2, 2026

Rodrigo Dourado traía en la mano izquierda un balón y otras pertenencias en el que fue su último día como futbolista del Atlético de San Luis, equipo al que deja después de casi cuatro años para comenzar una nueva etapa con el América.

¿Quién se va del América para la incorporación de Rodrigo Dourado?

Reportes señalan que el defensa chileno Igor Lichnovsky será dado de baja del América, que de esa manera podrá dar de alta al mediocampista brasileño Rodrigo Dourado.

Esto se debe a que la llegada del jugador procedente del Atlético de San Luis genera un sobrecupo en el cupo de futbolistas no formados en México en el plantel de las Águilas, motivo por el que la directiva debe deshacerse de uno de ellos, y todo apunta a que el sacrificado sea Igor Lichnovsky.

Rodrigo Dourado se perfila para ser un buen complemento para Álvaro Fidalgo en el mediocampo del América, cuya afición no está satisfecha con las pocas altas que tendría el club para el Clausura 2026, torneo en el que buscará recuperar el protagonismo que el Toluca le arrebató en el 2025.

Rodrigo Dourado se reencuentra con André Jardine

Rodrigo Dourado será nuevamente dirigido por su compatriota André Jardine, quien fue su entrenador en el Atlético de San Luis en los Torneos Apertura 2022 y Clausura 2023.

Jardine conoce bien al mediocampista de 31 años de edad, motivo por el que le pidió su fichaje a la directiva del América, que en el pasado Apertura 2025 se quedó corto al quedar eliminado en cuartos de final tras caer ante el Monterrey.

Rodrigo Dourado llegó al Atlético de San Luis en el Apertura 2022, el segundo torneo de André Jardine al frente de los potosinos, con los que debutó con un triunfo precisamente sobre el América en el Estadio Azteca (3-2).

EVG