Brilló en la Copa América con México, fue estrella de la Liga MX y ahora no entra en planes en su equipo

La carrera de un futbolista puede dar muchas vueltas, pues un día eres titular con la Selección Mexicana en la Copa America y al otro no entras en planes con tu club de la Liga MX, como es el caso del portero Julio González, quien perdió foco en La Franja del Puebla y ahora debería buscar un nuevo equipo.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el Puebla busca darle salida a Julio González por un tema económico, pues el mejor pagado del equipo (640 mil dólares anuales) y quieren bajar la masa salarial. Esto deja un panorama complicado al arquero, quien deberá buscar de manera rápida un nuevo equipo en la Liga MX antes del inicio del semestre.

Sin embargo, otros reportes indican que en el plano deportivo González tampoco entra en planes en La Franja, pues para el Clausura 2026 llegó desde Mazatlán, Ricardo Gutiérrez, quien será competencia de Jesús La Araña Rodríguez en la meta poblana.

Julio González llegó a Puebla luego de salir de los Pumas de la UNAM por problemas internos. El arquero, supuestamente, se peleó con su compañero de equipo en ese momento Gil Alcalá, luego de la eliminación de los auriazules. La disputa generó que el técnico en turno tomara la decisión de sacarlos a ambos del club.

Los reportes señalan que González y Alcalá habrían llegado hasta los golpes. Fue en los Pumas en donde Julio González tuvo el mejor momento de su carrera, siendo titular tras la salida de Alfredo Talavera, siendo de los porteros más confiables de la Liga MX y ganándose su llamado a la Selección Mexicana para la Copa América 2024.

En ese torneo el arquero fue titular con el Tricolor en la desastrosa gestión de Jamie Lozano, en donde México no pudo avanzar de la fase de grupos, pues ganó un partido, empató uno y perdió otro. Terminaron como tercer lugar del Grupo B, en donde avanzaron Venezuela y Ecuador.

A pesar de la humillante eliminación, González fue de los mejores jugadores mexicanos. El portero del Club Universidad se puso por encima de Luis Malagón, del América, quien en esos momentos estaba lesionado.

