Cruz Azul sufre la baja más dolorosa de los últimos años a horas del arranque de la Liga MX ¡lamentable!

Cruz Azul está a escasas horas de iniciar su camino en el Clausura 2026 en busca de su décima estrella en su historia; sin embargo, la Máquina tiene un serio problema que resolver antes de que arranque el torneo de la Liga MX, pues todo indica que los cementeros dejarán el Estadio Olímpico Universitario este año.

Con información de Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el Cruz Azul dejará de rentar la cancha de Ciudad Universitaria este 2026, todo esto porque la directiva de la Máquina decidió no renovar el contrato con la UNAM para seguir compartiendo el estadio con los Pumas.

Además, la misma fuente dio a conocer que el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón volverá al Estadio Ciudad de los Deportes, recinto donde la afición celeste se siente en casa, aunque en el Olímpico Universitario el Cruz Azul logró ser campeón de la Concachampions.

EXCLUSIVA🚨💣



CRUZ AZUL NO JUGARÁ EN EL OLÍMPICO EN EL 2026.



Tenían un acuerdo con la UNAM, pero a seis días del arranque de torneo decidieron no renovar el contrato de @CruzAzul.



VOLVERÁ AL CIUDAD DE LOS DEPORTES PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026. pic.twitter.com/nSL8CXEQhT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 8, 2026

Cruz Azul dejaría el Olímpico Universitario invicto y con un nuevo récord

El Cruz Azul abandonó el Estadio Ciudad de los Deportes después de compartirlo un tiempo con el América, para llegar a un acuerdo con la UNAM y en los últimos torneos jugar en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde lograron un título internacional y un tremendo récord en la casa de los Pumas.

Durante su estadía en Ciudad Universitaria, la Máquina logró romper el récord de partidos invicto en esa cancha que le pertenecía al conjunto de la Universidad Nacional. Cruz Azul llegó a 25 partidos sin conocer la derrota en su paso por el Olímpico Universitario, 20 victorias y cinco empates.

Estos números representan que el Cruz Azul se sentía cómodo jugando en este recinto y que lograron crear un fuerte con su afición, pues en varias ocasiones los fanáticos cementeros llenaron la cancha ubicada al sur de la ciudad y dejaron imágenes impresionantes como el tifo que mostraron en la final de la Concacachampions.

¿Cuándo debuta el Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX?

El Cruz Azul se prepara para afrontar el Clausura 2026 en busca de realizar un mejor trabajo que la temporada pasada, pues en el Apertura 2025 la Máquina logró llegar hasta las semifinales del torneo, pero cayeron derrotados a manos de los Tigres por posición en la tabla.

El equipo de Nicolás Larcamón tendrá su debut en el nuevo torneo el próximo sábado 10 de enero cuando visiten la cancha del Estadio León para enfrentarse a los Panzas Verdes en la Jornada 1 del Clausura 2026, en busca de llevarse los primeros tres puntos de la competencia.

Este torneo será más corto para los cementeros, pues el play-in se eliminó para el primer certamen del 2026 y la liguilla iniciará en cuanto termine la fase regular, con los ocho primeros lugares de la tabla general, algo que está presupuestado para que la Máquina lo consiga.

DCO