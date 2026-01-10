¿Richard Sánchez vuelve a la Liga MX?; esto se sabe AL MOMENTO del regreso del paraguayo

Richard Sánchez estaría muy cerca de volver a jugar en la Liga MX.

El mediocampista paraguayo Richard Sánchez podría volver a la Liga MX, pero no para regresar al América, pues se sumaría a la plantilla de los Tigres, que buscan una plaza de extranjero para el naciente Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información de Willie González, el equipo de la UANL está muy cerca de concretar el fichaje del guaraní, quien juega con el Racing de Avellaneda desde su salida de las Águilas a inicios del 2025.

Tigres apela a la experiencia de Richard Sánchez en la Liga MX

Richard Sánchez es un jugador que le llena el ojo a la directiva de Tigres por su experiencia en la Liga MX, pues del 2019 al 2025 formó parte del América, club en el que ganó varios títulos.

Aunado a eso, el paraguayo tiene el perfil que buscan los altos mandos del conjunto universitario, un mediocampista con buena salida de balón y capacidad para distribuir el juego.

Los altos mandos de Tigres ven en Richard Sánchez a un buen elemento para fortalecer el medio campo del equipo regiomontano, que en el Clausura 2026 va por la revancha tras haber perdido la final del Apertura 2025 ante el Toluca.

Richard Sánchez, héroe en el tricampeonato del América

El paraguayo Richard Sánchez fue el autor del gol que le dio al América el tricampeonato de la Liga MX en el Apertura 2024.

El Cachorro marcó con un espectacular fogonazo fuera del área en la final de vuelta contra el Monterrey, tanto que sirvió para que las Águilas igualaran 1-1 en el Estadio BBVA, marcador suficiente para alzar el trofeo luego de que habían ganado 2-1 el duelo de ida.

Richard Sánchez ganó cinco títulos con el América, pues además de los tres del tricampeonato de la Liga MX también se colgó las medallas del Campeón de Campeones 2023-2024 y de la Supercopa de la Liga MX 2024.

EVG