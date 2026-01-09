Javier Aquino se olvida rápido de los Tigres y tiene nuevo equipo en la Liga MX

Luego de su salida de los Tigres de la UANL, el defensor mexicano Javier Aquino encontró un nuevo lugar en la Liga MX para jugar en el Torneo Clausura 2026, al confirmarse su fichaje con los Bravos de Juárez, escuadra que confía en los servicios del jugador de 35 años de edad.

Aquino llega libre desde Tigres luego que no entrara en planes en el equipo comandado por su excompañero Guido Pizarro, quien no se tentó el corazón y aseguró que la salida de Javier es lo mejor para la escuadra.

Javier Aquino fue visto en el aeropuerto de Ciudad Juárez, además que el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, comentó que Bravos le ofreció un contrato de un año. Después de 10 años y medio el jugador oaxaqueño deja de ser elemento de los Tigres de la UNAL.

Aquino, quien debutó en Cruz Azul en 2010, tiene una larga carrera, que incluye un paso por el futbol europeo con equipos como Villarreal y Rayo Vallecano, antes de regresar a México con los Tigres, en donde tuvo los mejores momentos de su carrera.

Con el cuadro de la UNAL ganó cinco títulos de la Liga MX, cuatro del Campeón de Campeones y una de la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions. Aquino se va de la institución regia como uno de los más ganadores.

La salida de Aquino de Tigres fue muy polémica y las últimas declaraciones de Guido Pizarro no ayudan, pues dejó en claro que la prioridad no es de un solo jugador, es el equipo y los refuerzos que planean.

“Sobre la salida de Javier Aquino, es un tema sensible y vale aclararlo. A Javi lo respeto mucho y me empatizo con su sentir, lo comprendo. Yo fui muy claro con él cuando vino a hablar conmigo, le dije que la prioridad no era él, sino el refuerzo que estamos trabajando para traer. Entiendo su postura, pero para mí lo más importante es la construcción del equipo y que Tigres siempre busque ir por más. Tigres está por encima de cualquier vínculo personal y mi obligación es ver por lo mejor para el equipo. Por respeto fui claro con él y entiendo que a veces lo mejor es mirar hacia el futuro”, dijo.

aar