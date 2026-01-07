¡Atentos azulcremas! América anuncia el bombazo de la Liga MX y llega desde el Atlético de Madrid

El América lleva dos finales perdidas al hilo en la Liga MX Femenil y parece que para este Clausura 2026 el título es una obligación para el conjunto de Coapa, pues se reforzaron de gran manera y, tras haber disputado la primera jornada del nuevo torneo, las Águilas acaban de anunciar a su nueva jugadora procedente del Atlético de Madrid.

Gabriela García es el nombre de la futbolista que arriba a México para ser el nuevo fichaje del equipo de la capital en el Clausura 2026; la mediocampista venezolana se incorpora al equipo de Ángel Villacampa para ir en busca del tercer título del América en su historia.

Este es el tercer fichaje de las Águilas para el torneo que apenas comienza, pues antes del arranque anunciaron a Xcaret Pineda y a la brasileña Isa Haas para reforzar a la plantilla de las azulcremas.

Nació al sur del continente, donde comenzó a forjar sus sueños. Con ganas de seguir creciendo, cruzó océanos para conquistar nuevas tierras y, para escribir un nuevo capítulo en su historia, llegó a América... 📖✨



Gabriela García tiene experiencia en Europa y es seleccionada nacional

Gabriela García llega al América para reforzar el mediocampo del equipo de Ángel Villacampa y acompañar a Irene Guerrero en el sector medio de la cancha para tener un mejor control de la pelota al momento de atacar y defender en la temporada.

La futbolista de 28 años tuvo un paso por el Atlético de Madrid, Real Sociedad y Deportivo La Coruña en Europa, donde sumó experiencia para su carrera; además, es seleccionada nacional de Venezuela y ha participado en Copas América Femenil y Copas del Mundo.

La oriunda de Tunapuy, Venezuela, tendrá su primera experiencia en la Liga MX y será con uno de los equipos más importantes del futbol mexicano femenil, que está en busca de romper una racha de finales perdidas y por fin levantar el tercer título en su historia que tanto se les ha negado.

Gabriela García podría estar lista para el siguiente partido del América

El América logró sacar la victoria en la primera jornada del Clausura 2026 por marcador de 2-1 sobre Santos Laguna; ahora las dirigidas por Ángel Villacampa se preparan para jugar la segunda fecha del torneo con una nueva incorporación.

El conjunto de Copa viajará a la frontera norte del país para medirse ante Xolos de Tijuana Femenil en la Jornada 2 de la Liga MX, en busca de seguir con paso firme en el torneo y sumar su segunda victoria al hilo de este año que apenas comienza.

Si Ángel Villacampa lo ve viable, Gabriela García podría tener su debut con el conjunto de Coapa en la cancha del Estadio Caliente, para demostrar de lo que es capaz en su llegada al futbol mexicano.

