¿Qué le pasó a Malagón? El América anuncia a su nuevo portero y lo presume en redes

El Club América tomó una decisión importante a días de iniciar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En sus redes sociales anunciaron a Fernando Tapia como nuevo portero, con lo que se abre la duda de qué le pasa a Luis Ángel Malagón y quién será el arquero titular en el equipo de André Jardine.

A dos días del debut de las Águilas en el certamen se da a conocer que Fernando Tapia deja Tigres y regresa al Nido. El jugador de 24 años es una proyecto interesante para el futuro de la Selección Mexicana, sin embargo, informes señalan que será el tercer portero del América, detrás de Rodolfo Cota y Malagón, quien se mantendrá como el portero titular.

No obstante, Tapia llega también para dar competencia en el arco capitalino y buscar ganarse la confianza de Jardine cuando Malagón se vaya con la Selección Mexicana a concentrar para la Copa del Mundo 2026. Luis Ángel será el estelar, pero al ser un semestre corto por el torneo de la FIFA, el joven meta azteca tiene grandes posiblidades de sumar minutos, pues su juventud lo hacen el ideal para cuidar la cabaña americanista.

Además, este torneo el América juega la Liga MX y la Concachampions. Dos certámenes en donde se le exigirá al máximo al equipo y la rotación será clave para mantener el ritmo y no desgastar a los jugadores. En ese sentido, puede que en la Copa de Campeones de Concacaf el entrenador de las Águilas utilice a otro portero.

“Agradecemos a Fernando Tapia su entrega y calidad defendiendo los colores de Tigres y deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, dijo el equipo felino en el mensaje que le dedicaron a su exjugador. Por su parte, el América escribió: “¡Bienvenido a casa, Fernando Tapia!”.

Fernando Tapias es un portero hecho en Coapa. Formó parte de equipos menores del América, hasta su salida a Venados de Mérida de la Liga de Expansión, en donde tuvo muchos minutos. Su actividad provocó su llegada a la Liga MX con el Querétaro. Volvió a destacar y generó que Tigres se interesara en él.

La idea en el conjunto de la UNAL era que se pudiera quedar con el puesto de Nahuel Guzmán, pero el arquero argentino de 39 años de edad no baja su nivel y se sigue colocando como uno de los mejores en el futbol mexicano. Por lo que Tapia ahora apuesta a su regreso al América.

