Estados Unidos golea a Paraguay en Los Ángeles y los anfitriones quedan invictos tras su debut

Estados Unidos se midió ante Paraguay en el tercer partido inaugural del Mundial 2026. El conjunto de las Barras y las Estrellas terminó llevándose la victoria por marcador de 4-1, en un encuentro en el que se vivió el primer autogol del torneo de la FIFA y el primer doblete del certamen.

Desde que arrancó el compromiso en el SoFi Stadium, el equipo de Mauricio Pochettino comenzó a apretar desde la salida a La Albirroja, logrando recuperar la pelota en campo rival para mantenerla lo más lejos posible de su portería. Estados Unidos resolvió el compromiso en los primeros 45 minutos del encuentro en Los Ángeles.

¡GOOOL DE ESTADOS UNIDOS! ¡TERRIBLE AUTOGOL!🇺🇸⚽



Bobadilla se equivoca y anota en propia portería de Paraguay. #MundialEsNuestro pic.twitter.com/AjX0VYggZ6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

¡GOOOL DE USA! ¡CAYÓI EL SEGUNDO TANTO! 🇺🇸🔥



¡Los pasaron como conos! Balogun sella una hermosa jugada de USA con el segundo gol para su selección#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/laguJkCA9y — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

El marcador se abrió al minuto 8 de juego cuando Christian Pulisic picó la pelota entre dos jugadores, llegó al área rival y cedió la esférica a Weston McKennie, quien intentó mandar un centro raso al punto de penalti, pero afortunadamente para los estadounidenses, el balón lo terminó mandando al fondo de la red Damián Bobadilla, defensa paraguayo, para adelantarse en el cotejo.

El dominio por parte de los locales era notorio en el campo de juego. Al minuto 31, Folarin Balogun apareció dentro del área para aumentar la ventaja de Estados Unidos. El delantero del AS Monaco se encontró la esférica a escasos metros de la portería y solo tuvo que empujar la de gajos para el segundo tanto del compromiso.

Antes de irse al descanso, Folarin Balogun volvió a marcar en el cotejo, aunque para conseguir su doblete lo hizo con una anotación de antología, ya que se quitó a dos rivales dentro de los 16.50 y con un remate de pierna izquierda colocó la número cinco en el ángulo izquierdo de la cabaña que defendía Orlando Gill.

¡GOLAZO DE MUSEO! ¡ES UNA OBRA DE ARTE! ¡3-0 USA! 🥵🔥



¡Pónganle correa y denle croquetas a este perro golazo! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/WOWvEC0aFI — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

¡GOOOL DE PARAGUAY! ¡POR FIN ANOTAN! ⚽



¡Por fin cayó el gol de Paraguay! Magalhães Prado pone el primero para su equipo #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/FFuy7RBQhi — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

Esta es la segunda ocasión en la que Estados Unidos es anfitrión de la Copa del Mundo, la primera ocasión fue en 1994 cuando no tuvieron los resultados esperados al conseguir una victoria, un empate y una derrota en la fase de grupos y en los octavos de final cayeron a manos de Brasil por la mínima con un gol de Bebeto.

Paraguay logró descontar a los 73′ de juego gracias a la anotación de Mauricio, quien dentro del área sacó un disparo cruzado para vencer a Matthew Freese tras un gran pase de Julio Enciso.

Para cerrar la fiesta estadounidense en Los Ángeles Giovanni Reyna puso el cuarto y último tanto del partido para las Barras y las Estrellas. El mediocampista del Borussia Mönchengladbach sacó un disparo de tres dedos desde fuera del área, el guardameta de Paraguay intentó lanzarse para detener la esférica, pero ni su metro 98 de estatura le ayudó para evitar el último tanto de los anfitriones.

El próximo compromiso para Estados Unidos será el viernes 19 de junio ante su similar de Australia, compromiso en el que buscarán sumar otros tres puntos a su cuenta para seguir con el paso perfecto en el Mundial 2026. Paraguay se verá las caras con Turquía el mismo día para meterse a la pelea por un puesto en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

DCO