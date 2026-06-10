¡Última Hora! Kylian Mbappé abandona la concentración de Francia a un día del arranque del Mundial 2026

Kylian Mbappé abandonó la concentración de Francia a un día del comienzo del Mundial 2026.

El delantero Kylian Mbappé está en el ojo del huracán luego de que abandonó la concentración de Francia a un día de que comience el Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, lo cual ha desatado una ola de críticas hacia el atacante del Real Madrid, la principal figura del conjunto galo.

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, Donatello dejó la concentración de Les Bleus para viajar a Madrid por “motivos personales”. Sin embargo, el futbolista fue visto con su pareja, la actriz española Ester Expósito.

⚠️🇫🇷 Hay MALESTAR en Francia con el VIAJE DE MBAPPÉ A MADRID por “motivos personales” en plena preparación para el Mundial.



Se lo vio con su pareja y mucha gente cree que “PRIORIZA SU VIDA PERSONAL POR ENCIMA DE SU COMPROMISO CON LA SELECCIÓN”. ⛔️



Vía @mundodeportivo. https://t.co/aMwbqlg5lm pic.twitter.com/vDzs78opTR — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 10, 2026

¿Qué dijo la Federación Francesa tras el abandono de Kylian Mbappé?

Reportes de medios internacionales señalan que la Federación Francesa de Futbol no ha mostrado malestar ni emitido un comunicado acerca del abandono de Kylian Mbappé, esto debido a que su salida de la concentración habría sido aprobada previamente por el cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.

Sin embargo, sus compañeros y la afición y medios locales no habrían visto con buenos ojos que abandonara la concentración de Francia a sólo un día de que comience el Mundial 2026, pues les genera la sensación de que prioriza su vida personal por encima de su compromiso con la actual subcampeona del orbe.

La salida de Mbappé también causó mayor malestar debido a que su participación en el triunfo de 3-1 sobre Irlanda del Norte no dejó contentos a los aficionados ni a la prensa de su país, en el que fue el último partido de preparación de los galos antes de su debut en el certamen de la FIFA.

🚨🔥 ¡FRANCIA ARDE POR MBAPPÉ! 🇫🇷⚠️



A pocos días del inicio del Mundial, Kylian Mbappé abandonó la concentración de la selección francesa para viajar a Madrid por motivos personales, una decisión que ha generado una enorme polémica en su país. ✈️😳



El delantero fue visto en la… pic.twitter.com/z2fy5m2dKC — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 10, 2026

¿Contra quiénes juega Francia en el Mundial 2026?

Francia se ubica en el Grupo I del Mundial 2026, sector en el que también se ubican las selecciones de Noruega, Senegal e Irak, la cual clasificó al magno evento vía repechaje.

Les Bleus debutan en la competencia el próximo 16 de junio, cuando enfrenten a Senegal en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

El segundo partido de Francia en el Mundial 2026 está programado para el 22 de junio contra Irak, en Filadelfia, mientras que su tercer y último cotejo en la primera fase se realizará el 26 de junio frente a Noruega, en Foxboro.

EVG