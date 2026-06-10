Uruguay se despide de su gente

Los futbolistas charrúas posan en el aeropuerto antes de viajar, ayer.

En medio de cánticos, palabras de aliento y ovaciones, la selección de Uruguay se despidió de su país y emprendió viaje rumbo a Playa del Carmen, en la Riviera Maya, donde establecerá su centro de entrenamiento para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

Aproximadamente medio millar de aficionados se dieron cita en el aeropuerto de Carrasco, a las afueras de Montevideo, para demostrar su apoyo a los 26 jugadores que formarán parte de la justa, desatando una emotiva reacción del plantel de Marcelo Bielsa.

“Esto es maravilloso, se te eriza la piel”, dijo el centrocampista Agustín Canobbio. “Esto superó todo lo que uno imaginaba, no hay palabras para agradecerle a la gente”.

Cientos de hinchas envueltos con banderas, camisetas, gorros y entonando canciones acudieron a la terminal para desear suerte al equipo nacional. En cuanto pusieron un pie fuera del autobús, los jugadores se vieron inundados con muestras de afecto. En medio de la ovación, se tomaron un minuto para tomarse una foto grupal con los fanáticos y lucir la bandera uruguaya.

“No sabía que iba a venir tanta gente”, dijo el mediocampista Maximiliano Araújo, visiblemente emocionado.

Por su parte, el extremo Facundo Pellistri ensalzó el “ambiente hermoso” y dijo sentirse “un privilegiado de poder vivirlo”. Jugarán ante España.

“Ahora queda hacer las cosas bien para que la ilusión de la gente, y la nuestra, valga la pena”, puntualizó.