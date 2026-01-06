El América quiere a dos jugadores del Puebla y daría de cambio a una de sus grandes y carísimas figuras

El Club América hizo oficial la llegada de Rodrigo Dourado como su nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, en Coapa no se conforman y esperan poder cerrar el fichaje de no uno, sino dos jugadores de La Franja del Puebla, que a cambio esperaría que las Águilas les den una de sus más grandes figuras.

De acuerdo con información de medios nacionales, el América quiere los servicios de Emiliano Gómez y José Pachuca, que son opción real para reforzar la plantilla de André Jardine. Los reportes indican que el conjunto capitalino ya presentó una oferta formal por los dos elementos camoteros.

Estos fichajes siguen la línea que las Águilas tienen desde hace un par de torneos, que es contratar a jugadores con experiencia en la Liga MX. Son jugadores que mejorarían dos zonas del campo necesarias para el estratega brasileño, que ha tenido que trabajar con bajas de nivel de juego y con lesiones.

Emiliano Gómez sería el primer jugador en reemplazar la función de Diego Valdés. Gómez es un mediocampista que puede desempeñarse como un ‘10’, le daría dinamismo al cuadro azulcrema. Mientras que José Pachuca es un defensor con experiencia y con recorrido en selecciones menores de México, que puede incluso competir con Kevin Álvarez en la lateral.

La llegada de Emiliano Gómez y José Pachuca busca regresar al América a los primeros planos de la Liga MX. De los cinco torneos más recientes el conjunto canario ha ganado tres de ellos, aunque los últimos dos los capturó el Toluca, pero sin duda los azulcremas quieren seguir ganando títulos.

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

La Liga MX reveló el calendario oficial del Torneo Clausura 2026, un certamen especial, pues es el previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, en donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Además, varios equipos jugarán la Concachampions.

El Torneo Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero, en poco menos de un mes, con tres partidos a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco, el Mazatlán vs Juárez en El Encanto y el Xolos vs América en la frontera.

Las Águilas estarán en la cartelera inicial del futbol mexicano. Un viaje complicado a Tijuana, para jugar en la cancha de La Jauría, que el semestre pasado viene de ser uno de los animadores.

