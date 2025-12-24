La FOTO que ilusiona al americanismo con dos leyendas del club que se mueren por regresar

Jugadores del América festejan un gol en la Liguilla del Apertura 2025.

Richard Sánchez y Bruno Valdez, dos de los grandes referentes del América en los últimos años, emocionaron al americanismo con una emotiva foto entre ambos luego de un encuentro que tuvieron en su natal Paraguay, donde ambos recordaron su etapa con las Águilas en México, a donde desean volver.

El actual defensa del Cerro Porteño compartió en una de sus instastories la foto del recuerdo con el mediocampista del Racing de Avellaneda. Ambos lucen muy sonrientes, lo que demuestra el aprecio que se tienen los dos exjugadores del equipo de Coapa, del que salieron en el 2023 y en el 2025, de manera respectiva.

Bruno Valdez y Richard Sánchez, exjugadores del América, tuvieron un emotivo reencuentro en su natal Paraguay. ı Foto: IG @bruno_valdez

Bruno Valdez visita las instalaciones del América

Este gran reencuentro entre Bruno Valdez y Richard Sánchez ocurrió pocos días después de que el zaguero visitó las instalaciones del América en Coapa.

El defensa de 33 años vio de nueva cuenta a algunos de sus excompañeros en el conjunto azulcrema, como Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín, entre otros.

Bruno Valdez reconoció en días recientes que no solamente le gustaría volver al América, sino que le encantaría retirarse como futbolista en la cancha del Estadio Azteca con los capitalinos.

Richard Sánchez, el héroe en el último título del América

El paraguayo Richard Sánchez escribió su nombre con letras de oro en la historia del América el 15 de diciembre del 2024, cuando anotó el gol del empate 1-1 contra Monterrey en la final de vuelta del Apertura 2024.

Gracias a la anotación del guaraní, las Águilas consumaron un inédito tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX y llegaron a 16 títulos en la era profesional del futbol mexicano, con lo que aumentaron a cuatro su distancia sobre Chivas, su más cercano perseguidor.

¿Cuántos títulos ganaron Bruno Valdez y Richard Sánchez con el América?

Bruno Valdez ganó tres títulos con el América, mientras que su compatriota Richard Sánchez cosechó cinco trofeos durante su paso por las Águilas.

El defensa conquistó la Liga MX (Apertura 2018), la Copa MX (Clausura 2019) y el Campeón de Campeones (2018-2019). El mediocampista, por su parte, estuvo en los tres títulos de liga consecutivos (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), además de que también obtuvo las medallas del Campeón de Campeones 2023-2024 y de la Supercopa de la Liga MX 2024.

Bruno Valdez y Richard Sánchez coincidieron en el América del 2019, año en el que llegó el mediocampista, hasta inicios del 2023, cuando el zaguero dejó las filas del club para irse a Boca Juniors.

