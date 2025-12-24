Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Minnesota Vikings vs Detroit Lions de la NFL en Navidad

Los Detroit Lions necesitan la victoria ante los Minnesota Vikings en Navidad para mantener sus aspiraciones de clasificar a playoffs.

La NFL tiene tres duelos programados para la Navidad este 25 de diciembre, uno de ellos entre los Lions y los Vikings. Detroit no puede ganar la División Norte de la Conferencia Nacional después de haber obtenido los dos últimos títulos. Minnesota, por su parte, fue eliminado de la contienda por los playoffs antes de saltar al campo de juego hace dos semanas.

Las 29 victorias que estos rivales de división combinaron la temporada pasada son ahora un recuerdo lejano, el último ejemplo de cuán rápidamente pueden cambiar las rumbos de los equipos en la NFL de una a otra temporada.

Game day on gift day pic.twitter.com/4sNeGVAgiu — Detroit Lions (@Lions) December 24, 2025

Los Lions y los Vikings eran un emparejamiento natural para uno de los tres juegos destacados de la NFL que se transmiten en Navidad, con ofensivas de alto puntaje y mucho poder estelar, pero las películas navideñas podrían hacer que este juego retroceda un poco en la cola para algunos suscriptores de Netflix, dado el estado actual de los dos equipos.

¿Dónde pasan EN VIVO y GRATIS el Vikings vs Lions?

El partido de la Semana 17 de la NFL entre Minnesota Vikings y Detroit Lions se jugará este jueves 25 de diciembre en el U.S. Bank Stadium de Minnesota, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 15:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Netflix y DAZN NFL Game Pass.

Fecha : Jueves 25 de diciembre

Hora : 15:30

Estadio : U.S. Bank

Transmisión: Netflix y DAZN NFL Game Pass

Últimos resultados entre Vikings y Lions

Minnesota Vikings 27-24 Detroit Lions (Semana 9 Temporada 2025)

Minnesota Vikings 9-31 Detroit Lions (Semana 18 Temporada 2024)

Detroit Lions 31-29 Minnesota Vikings (Semana 7 NFL 2024)

Minnesota Vikings 20-30 Detroit Lions (Semana 18 NFL 2023)

Detroit Lions 30-24 Minnesota Vikings (Semana 16 NFL 2023)

Minnesota Vikings 23-34 Detroit Lions (Semana 14 NFL 2022)

Detroit Lions 24-28 Minnesota Vikings (Semana 3 NFL 2022)

Doble cartelera de la NFL para disfrutar con el recalentado. 🏈🎄



¿Quiénes ganarán? 🙌



📺📱: @NetflixLAT pic.twitter.com/JUatOdH2t4 — NFL México (@nflmx) December 23, 2025

Lions se juega su pase a los playoffs de la NFL 2025

Los Lions tienen una oportunidad de clasificar a la postemporada de la NFL 2025, aunque necesitan ayuda para conseguirlo. El plan es “simple”: vencer a los Vikings y a los Chicago Bears la próxima semana, y que Green Bay pierda sus últimos dos juegos, contra Baltimore el sábado y en Minnesota en la Semana 18.

Después de llegar al juego de campeonato de la Conferencia Nacional para la temporada 2023 y registrar un récord de franquicia de 15 victorias la campaña pasada, los Lions (8-7) están en problemas tras perder en casa ante Pittsburgh la semana pasada, lo que marcó su primera racha de dos derrotas consecutivas en más de tres años.

“No hemos tenido esa sensación. Ahora se está acercando a nosotros”, dijo el quarterback Jared Goff. “Tenemos que encontrar una manera”, agregó el mariscal de campo.

EVG