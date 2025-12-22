La postemporada de NFL ya tiene 7 invitados confirmados

Han pasado 16 semanas en la temporada 2025 de la NFL y siete franquicias de la liga ya aseguraron su lugar en la postemporada, la cual arrancará el sábado 10 de enero con los partidos de comodín para definir a los ocho equipos que disputarán la ronda divisional de ambas conferencias, en busca de los dos equipos que disputarán el Super Bowl.

Del lado de la Conferencia Nacional, cinco equipos son los que ya tienen un puesto asegurado en los playoffs; de momento, el primer sembrado son los Seattle Seahawks, que llevan una marca de 12-3; detrás de ellos vienen los Chicago Bears de Caleb Williams con 11 victorias y cuatro derrotas. El tercer lugar ya clasificado son los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, con récord de 10-5 y, por último, los Ángeles Rams y los San Francisco 49ers, que tienen marca de 11-4 y 10-4, respectivamente.

2 victorias tiene Raiders y Giants, los peores equipos de la campaña

Del lado de la Conferencia Americana, los primeros en lograr su pase a la postemporada fueron los Denver Broncos, a pesar de que perdieron su partido de esta decimosexta jornada ante los Jacksonville Jaguars por marcador de 34-20. También los New England Patriots de Drake Maye, franquicia que venció a los Baltimore Ravens, lograron su boleto a la siguiente fase de la campaña con marca de 12-3 tras 15 cotejos en lo que va de la NFL, pero siguen peleando el liderato de su división con los Buffalo Bills.

La franquicia que lidera Sean Payton con Bo Nix como su mariscal de campo lleva una marca de 12-3 en la actual temporada; a pesar de ser el mejor equipo de la Conferencia Americana, siguen peleando el título de la División Oeste con Los Ángeles Chargers, que llevan 11 victorias y cuatro derrotas.

Cabe recalcar que los Broncos jugarán la postemporada de la NFL por segunda campaña consecutiva, pues antes de llegar a los playoffs como comodín la campaña pasada con una marca de 10-7, el equipo de Denver pasó nueve años sin poder acceder a la fase de eliminación de la liga de futbol americano de Estados Unidos. Fue en 2016 la última vez que estuvieron en la fase final y terminaron ganando el Super Bowl 50 de la mano de Peyton Manning, venciendo a Carolina Panthers.

El Dato: Los Kansas City Chiefs ya están eliminados y sin posibilidades de entrar a la postemporada, esto no ocurría desde 2014, un año después de que Andy Reid tomará el control del equipo.

El caso de los Philadelphia Eagles es algo especial, pues los actuales campeones de la liga son el único equipo de la NFL que ha asegurado el campeonato de su división, tras su victoria el sábado ante los Washington Commanders en un encuentro divisional que ganaron sin problema alguno. El conjunto que dirige Nick Sirianni se convirtió en campeón de la División Este de la Conferencia Nacional, donde también están los Dallas Cowboys y los New York Giants, dos equipos que ya están eliminados de la temporada.

La actividad de la Semana 16 de la NFL termina hoy con el partido entre San Francisco e Indianapolis. La victoria para los Colts es muy importante esta noche, pues aún no aseguran su lugar en la postemporada y ganarle a los 49ers los podría acercar a los playoffs, mientras que la franquicia de Kyle Shanahan ya tiene su lugar en los playoffs, pero una victoria los pondría en mejor lugar de cara a la fase de eliminación.

Joe Burrow se recuperó de su primer encuentro sin marcar para lanzar 309 yardas y cuatro touchdowns en la victoria 45-21 de los Bengals de Cincinnati ante los Dolphins de Miami.

Miami (6-9) y Cincinnati (5-10) fueron eliminados de la contienda por los playoffs la semana pasada, pero los equipos insistieron en que todavía estaban motivados para los últimos tres juegos de la temporada.

LOS CLASIFICADOS │ CON POSIBILIDAD ı Foto: Especial

Eliminados ı Foto: Especial