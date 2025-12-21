¡OFICIAL! América recibe a un jugador en sus entrenamientos para reforzar su ataque en la Liga MX

El Club América recibió una buena noticia, pues se agregó a sus entrenamientos de pretemporada un jugador que los ayudará en la delantera. De manera oficial el francés Allan Saint-Maximin se unió a las prácticas con el resto de la plantilla de las Águilas.

El conjunto de Coapa está en los entrenamientos de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, pero su más reciente estrella, Allan Saint-Maximin, no había estado con sus compañeros.

La ausencia del ariete galo se debe a que, según informó el equipo, en los primeros días de la pretemporada falleció uno de sus familiares. Cinco días después del arranque de las prácticas, el jugador exPremier League se integró a las ordenes de André Jardine.

Doble sesión sabatina, preparándonos para el próximo Clausura 2026. 👌 pic.twitter.com/sBRNpXVFvV — Club América (@ClubAmerica) December 21, 2025

Allan Saint-Maximin llegó a México en el verano de este 2025 para ser el nuevo y flamante refuerzo del América para el torneo pasado; sin embargo, en su primera aventura en la Liga MX, el francés quedó eliminado en los cuartos de final de la liguilla.

El exjugador del Newcastle disputó 13 partidos con la camiseta de las Águilas en el Apertura 2025, logrando tres goles y dos asistencias; una de esas anotaciones fue en su debut con el equipo de André Jardine en el partido ante el Atlas.

Sin embargo, el último tramo de la temporada para Saint-Maximin fue un calvario, pues el francés sufrió una lesión que lo alejó un tiempo de la actividad con las Águilas, sin poder ayudar a su equipo en la liguilla del futbol mexicano.

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026?

El América ya comenzó la pretemporada de cara al Clausura 2026, pero sin su jugador estrella, Allan Saint-Maximin; la misión de las Águilas sigue siendo la misma, volver a llegar a la final del futbol mexicano para ir en busca de su decimoséptima estrella.

En caso de que el francés esté listo para la Jornada 1 del Clausura 2026, podría jugar el partido ante los Xolos de Tijuana, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio Caliente el próximo viernes 9 de enero del siguiente año.

Uno de los partidos más importantes para la escuadra de André Jardine será en la Jornada 6 del Clausura 2026, cuando las Águilas viajen a Guadalajara para enfrentarse a las Chivas en una edición más del Clásico Nacional, el cual se jugará en el Estadio AKRON.

