Ollamani se asocia con General Atlantic para impulsar al Club América y al Estadio Banorte.

Ollamani se asoció con General Atlantic, una firma global de inversión, para acelerar el crecimiento del Club América y el Estadio Banorte, agrupados bajo la nueva entidad Grupo Águilas.

“La alianza se basa en un valor empresa de 490 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales al cierre, incluidos ajustes por la deuda neta de Grupo Águilas y otros conceptos acordados a la fecha de cierre”, señaló la firma en un comunicado.

En la alianza se estableció que Ollamani mantendrá una participación mayoritaria del 51 por ciento, mientras que General Atlantic tomará el 49 por ciento restante.

De esta forma, se informó, que Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, fungirá como Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas.

“Esta nueva alianza nos posiciona para la siguiente fase de crecimiento, mientras expandimos nuestro alcance y proporcionamos experiencias inolvidables para los fans en México y el extranjero”, señaló Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, en el documento publicado en la red social X.

Los recursos que Ollamani obtenga por esta alianza serán para “distribuir valor a sus accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas”.

En esta alianza también se añadió otro participante: Kraft Analytics Group (KAGR), que aportará su conocimiento en fan experience y consultoría estratégica, para incrementar la satisfacción de los aficionados en el Estadio Banorte.

La transacción anunciada este 23 de diciembre del 2025 está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio y al aval de la asamblea general de accionistas de Ollamani.

“Nos sentimos orgullosos de asociarnos con Emilio y el equipo directivo de Ollamani, para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento, y nos emociona profundizar nuestro compromiso con el dinámico mercado mexicano y su potencial internacional”, indicó Luis Cervantes, director general y responsable de la oficina de General Atlantic en la Ciudad de México.

