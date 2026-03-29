Raúl Tala Rangel rompe el silencio y manda mensaje a los fans que lo abuchearon y le gritaron

Durante el México vs Portugal, en la inauguración del Estadio Azteca, la afición mexicana volvió a abuchear a su equipo y en un momento imposible de creer realizaron el grito homofóbico a Raúl Rangel, arquero del Tricolor.

Al respecto, el portero de la Selección Mexicana comentó: "Me quedo tranquilo. Entiendo la frustración de la gente, querían ver goles, pero sabíamos que era un rival complicado“.

¡¡GRITAN “P*T0” EN SU CARA!! 😳🗣️



La afición mexicana volvió a hacer el grito prohibido durante el partido en el Estadio Azteca. Le gritaron al Tala Rangel.



Gianni Infantino se encuentraba en uno de los palcos y lo presenció en vivo.pic.twitter.com/zUhIvEr90f — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 29, 2026

En la recta final del duelo la afición que se dio cita en el Estadio Azteca, que como se esperaba fue mayoría, empezó a gritar en contra de su propia selección; le cantaron los oles a Portugal y atacaron al Tala, arquero del Guadalajara.

Aunque el Tricolor de Javier Aguirre empató ante una selección que está colocada entre las favoritas al título, la gente en el Coloso de Santa Úrsula no quedó contenta.

“Es el trabajo de todos. Hemos defendido muy bien en los últimos partidos y eso es mérito de todo el grupo”, dijo el arquero rojiblanco al finalizar el duelo sobre las exigencias de los lusos.

Meten cumbia en el Estadio Banorte en un intento de suprimir el grito homofóbico lanzado a Raúl "Tala" Rangel (México) en el partido ante Portugal; narración de @AdrianGarciaMqz para FOX Deportes (EE.UU.) pic.twitter.com/7zlMPI8O4l — lilboimx (@lilboimx) March 29, 2026

México empata con Portugal

La Selección Nacional de México regresó a su casa. El Estadio Azteca reabrió sus puertas y lo hizo a lo grande, pues el invitado de honor era Portugal, uno de los equipos de élite en el mundo, con el cual el Tricolor igualó sin anotaciones.

El platillo lució perfecto, lleno a reventar, oponente de lujo, afición volcada con su selección y un inmueble de primer nivel para recibir la Copa del Mundo a partir del próximo 11 de junio.

La más cercana a gol fue de Álvaro Fidalgo, el ex del América, recibió la redonda y se encaró al arco rival, pero fue derribado por el defensa.

Javier Aguirre le cumplió el capricho a la afición de ver a la Hormiga González en el campo y antes de que se cumplieran los 80’minutos le dio oportunidad al delantero de Chivas que se mostraran en el Azteca.

Un sector de la afición emitió el grito homofóbico al minuto 86 del amistoso entre México y Portugal. Sin embargo, el partido no se detuvo.

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